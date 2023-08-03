Прогноз на матч Победа Ульсан Хёндэ Коэф.: 1.99 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

5 августа в матче 25-го тура чемпионата Южной Кореи состоится встреча "Тэгу" и "Ульсан Хёндэ".

"Тэгу"

В текущем сезоне команда явно не блещет и пока находится в середине турнирной таблицы, набрав 33 очка.

Последние игры с участием “Тэгу" показывают, что коллектив не может найти стабильной игры. Команда то набирает, то теряет баллы и как результат - место в середине таблицы.

В последних пяти матчах "Тэгу" сыграл вничью три раза, один раз одержав победу.

"Ульсан Хёндэ"

Это уверенный лидер первенства и уже мало у кого возникают сомнения, что именно “Ульсан” станет чемпионом Южной Кореи.

После 26-ти туров команда опережает ближайшего преследователя на 12 очков, хотя в последних матчах команда потеряла важные очки.

Статистика и история противостояния

Между собой “Тэгу” и “Ульсан Хенде” провели 42 матча, 24 из которых завершились победой вторых. На счету первых лишь девять триумфов.

В последней встрече между соперниками "Ульсан Хёндэ" одержал победу со счетом 3:1. В последний раз “Тэгу” обыгрывал “Ульсан” в далеком 2021 году, после чего потерпел пять поражений и один матч свел вничью.

Прогноз на матч

Судя по последним результатам гостей, они голодны к победам и матч с середняком турнирной таблицы – отличная возможность это исправить. “Ульсан” выглядит очень мощно и стремительно идет к титулу, в то время как “Тэгу" не может найти своей игры. Вряд ли что-то в этот вечер помешает гостевой команде добыть такие важные три очка и приблизить себя к золотым медалям первенства Южной Кореи.

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