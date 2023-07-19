АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Тальерес - Химнасии Ла-Плата 24 июля 2023 года

Прогноз на матч Тальерес - Химнасии Ла-Плата 24 июля 2023 года

Прогноз на матч Тальерес - Химнасии Ла-Плата 24 июля 2023 года
Тальерес Кордова Тальерес Кордова
Примера-дивизион Аргентина 24 июл 2023, 15:30 Тальерес Кордова - Химнасия и Эсгрима
-
- : -
Аргентина,
Химнасия и Эсгрима Химнасия и Эсгрима
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.95
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

24 июля на "Эстадио Марио Альберто Кемпес" (Кордоба) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Тальерес" сыграет против "Химнасии Ла-Плата". Поединок начнется в 21:30 по европейскому времени.

"Тальерес"

Команда в 2016-м году вернулась, причем далеко не в 1-й раз, в Примеру. И довольно быстро после этого выдал несколько ярких результатов. Тут и 3-е место в 2021-м году, и, в следующем сезоне, финал кубка Аргентины. Правда, при этом в традиционном чемпионате было только скромное 13-е место. Этого оказалось мало для того, чтобы снова сыграть хотя бы в Копе Судамерикана. Но, с другой стороны, поневоле так облегчив себе график событий на нынешний сезон, "Albiazul" серьезно прибавил. "Ривер Плейт" сейчас для всех недостижим, но есть шансы финишировать на 2-й позиции. Да, в конце июня - первой половине июля была только 1 победа в 4-х поединках, но напоследок на поле "Уракана" оформили гостевые 1-0, максимально приблизившись к заветному вице-чемпионству.

"Химнасия Ла-Плата"

Клуб давно уже не показывает такого уж высокого уровня. После вице-чемпионства 2005-го года в актив можно занести только выход в кубковый финал, в 2018-м - но и там проиграли. А в прошлом сезоне в Примере "волки" оказались 9-ми. Сейчас такого нет и близко. В Копе Судамерикана было взято только 4 очка в 6 поединках, не выйдя в плей-офф. Сдал позицию представитель Ла-Платы еще и на внутренней арене. Особенно в последнее время: 1 победа в 9 крайних турах национального первенства и 3 очка в 4-х. После поражения "Атлетико Тукуман" "гимназисты" играли дома против провалившей розыгрыш "Боки Хуниорс". И довольно ожидаемо там проиграли со счетом 1-3, став еще ближе к низам топ-20.

Статистика личных встреч

У "Химнасии" были 3 победы кряду, причем все - в Ла-Плате. Но потом, осенью, был поединок в Кордобе, и там уже "Тальерес" оформил домашние 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы прекрасно понимают, что "Тальересу" дома обязательно нужно выигрывать. Ставим на победу хозяев при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,95).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.95
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Челси Коэф.: 1.8 Рексем Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 21 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Коэф.: 1.67 Арсенал Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Биркиркара Коэф.: 1.9 Марибор Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:30 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года ФK Флора Паиде Коэф.: 2.3 Б36 Тарсхавн Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Милсами Коэф.: 1.7 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:30 Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:42 Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование Новости футбола Сегодня, 13:30 "РБ Лейпциг" арендовал таланта ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" может купить защитника сборной Англии из-за травмы Фофана Новости футбола Сегодня, 12:55 "Милан" купил голландского полузащитника Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Хонка - Тобол 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Левадия - Жилина 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года