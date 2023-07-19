Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.95 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

24 июля на "Эстадио Марио Альберто Кемпес" (Кордоба) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Тальерес" сыграет против "Химнасии Ла-Плата". Поединок начнется в 21:30 по европейскому времени.

"Тальерес"

Команда в 2016-м году вернулась, причем далеко не в 1-й раз, в Примеру. И довольно быстро после этого выдал несколько ярких результатов. Тут и 3-е место в 2021-м году, и, в следующем сезоне, финал кубка Аргентины. Правда, при этом в традиционном чемпионате было только скромное 13-е место. Этого оказалось мало для того, чтобы снова сыграть хотя бы в Копе Судамерикана. Но, с другой стороны, поневоле так облегчив себе график событий на нынешний сезон, "Albiazul" серьезно прибавил. "Ривер Плейт" сейчас для всех недостижим, но есть шансы финишировать на 2-й позиции. Да, в конце июня - первой половине июля была только 1 победа в 4-х поединках, но напоследок на поле "Уракана" оформили гостевые 1-0, максимально приблизившись к заветному вице-чемпионству.

"Химнасия Ла-Плата" Клуб давно уже не показывает такого уж высокого уровня. После вице-чемпионства 2005-го года в актив можно занести только выход в кубковый финал, в 2018-м - но и там проиграли. А в прошлом сезоне в Примере "волки" оказались 9-ми. Сейчас такого нет и близко. В Копе Судамерикана было взято только 4 очка в 6 поединках, не выйдя в плей-офф. Сдал позицию представитель Ла-Платы еще и на внутренней арене. Особенно в последнее время: 1 победа в 9 крайних турах национального первенства и 3 очка в 4-х. После поражения "Атлетико Тукуман" "гимназисты" играли дома против провалившей розыгрыш "Боки Хуниорс". И довольно ожидаемо там проиграли со счетом 1-3, став еще ближе к низам топ-20. Статистика личных встреч У "Химнасии" были 3 победы кряду, причем все - в Ла-Плате. Но потом, осенью, был поединок в Кордобе, и там уже "Тальерес" оформил домашние 2-1. Прогноз Букмекерские конторы прекрасно понимают, что "Тальересу" дома обязательно нужно выигрывать. Ставим на победу хозяев при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,95).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram