"Рояль Юнион"

Команда - одновременно и новое, и одновременно подзабытое старое громкое имя в бельгийском футболе. Повезло, что именно этот проект привлек внимание Тони Блума, и за счет щедрых инвестиций англичанина 11-кратный чемпион Бельгии вернулся в 20201-м году наконец-то в Жупилер-Лигу - и чуть не добавил новый титул, только на финишной прямой весной прошлого года уступив-таки "золото" "Брюгге". Да и в следующем цикле "Union 60", дойдя до плей-офф Лиги Европы, смог остаться в тройке лидеров на внутренней арене. Но летом успешный тренер, Герартс, разругался с руководством и покинул проект. В итоге пост поручили молодому Блессину - немец успел сделать имя как раз в Бельгии, после чего оставил противоречивое впечатление работой с "Дженоа". На новом месте он дебютировал принципиальным поединком с "Андерлехтом". И взял солидную, 2-0, победу там.

Статистика личных встреч

После подъема в Жупилер-Лигу "Les Unionistes" выиграл трижды. И только в феврале этого года "Стандард" вдруг выиграл на выезде.

Прогноз

Букмекеры скептичны по отношению к хозяевам. Они не прибавили, гости не сдулись за летом - ставим на "Юнион" (коэффициент - 2,09).