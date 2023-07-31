Прогноз на матч Стандард Льеж - Рояль Юнион 4 августа 2023 года
4 августа на "Стад Морис Дюфран" (Льеж) пройдет матч 2-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Стандард" (Льеж) встретится с "Рояль Юнион". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
"Стандард" (Льеж)
Клуб переживает очередной, достаточно неудачный, отрезок. В целом ведь "красные" - это 1 из грандов бельгийского футбола, и не так давно были яркие успехи. 10-е чемпионство в Жупилер-Лиге было, правда, аж в 2009-м, но после этого трижды брали кубок, в том числе и в 2018-м, доведя общее количество таких титулов до 8. Но, например, прошлый сезон команда закончила 7-й - впрочем, до этого болталась в нижней части таблицы. Летом в очередной раз сменили наставника, и позвали на пост Хофкенса. Решение сомнительно, ведь весь тренерский опыт Карла сводится к паре неудачных месяцев в "Брюгге" в 2022-м году. Дебютировал новый наставник официально встречей в "Сент-Труйденом". И проиграл, пусть и минимально, 0-1, из-за позднего гола.
"Рояль Юнион"
Команда - одновременно и новое, и одновременно подзабытое старое громкое имя в бельгийском футболе. Повезло, что именно этот проект привлек внимание Тони Блума, и за счет щедрых инвестиций англичанина 11-кратный чемпион Бельгии вернулся в 20201-м году наконец-то в Жупилер-Лигу - и чуть не добавил новый титул, только на финишной прямой весной прошлого года уступив-таки "золото" "Брюгге". Да и в следующем цикле "Union 60", дойдя до плей-офф Лиги Европы, смог остаться в тройке лидеров на внутренней арене. Но летом успешный тренер, Герартс, разругался с руководством и покинул проект. В итоге пост поручили молодому Блессину - немец успел сделать имя как раз в Бельгии, после чего оставил противоречивое впечатление работой с "Дженоа". На новом месте он дебютировал принципиальным поединком с "Андерлехтом". И взял солидную, 2-0, победу там.
Статистика личных встреч
После подъема в Жупилер-Лигу "Les Unionistes" выиграл трижды. И только в феврале этого года "Стандард" вдруг выиграл на выезде.
Прогноз
Букмекеры скептичны по отношению к хозяевам. Они не прибавили, гости не сдулись за летом - ставим на "Юнион" (коэффициент - 2,09).
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