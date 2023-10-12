Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Германия Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В товарищеском матче встретятся сборные Соединенных Штатов Америки и Германии. Матч состоится в субботу, 14 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

США

Американцы готовятся к домашнему Чемпионату Мира-2026. Летом США проиграли в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ и сосредоточились на подготовке к мировому первенству. В сентябре американцы обыграли сборные Омана и Узбекистана, а в этом месяце померяются силами с немецкой сборной и представителем Африки — сборной Ганы.

Германия

Бундестим как и американская команда, готовится к домашнему международному турниру. Напомним, что в следующем году Германия будет принимать Чемпионат Европы. В качестве хозяев турнира, немцы избавлены от отборочных матчей и вынуждены играть лишь товарищеские.

На октябрь запланированы встречи против представителей Северной Америки, сборных США и Мексики.

Отдельно стоит отметить, что этот матч станет для сборной Германии первым под руководством нового главного тренера Юлиана Нагельсмана.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Американская команда не уступает в основное время уже в 13-ти матчах кряду.

Немцы добились победы лишь в одном из шести последних поединков.

Между собой команды сыграли 9 поединков, в которых ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз

Верится в удачный старт талантливого Нагельсмана. Думаю, он сможет найти правильный подход к игрокам и приведет свою команду к успеху в этом матче. Моя ставка — победа сборной Германии.

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