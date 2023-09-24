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Прогноз на матч Спортинг - Риу Аве 25 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Спортинг - Риу Аве 25 сентября 2023 года
Спортинг Спортинг
Примейра-лига Португалия 25 сен 2023, 15:15 Спортинг - Риу Аве
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Португалия, Lisbon, Estadio Jose Alvalade
Риу Аве Риу Аве
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.75
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25 сентября "Спортинг" сыграет против "Риу Аве" на своем поле. Встреча пройдет в рамках шестого тура португальского чемпионата.

"Спортинг"

Новый сезон команда из Лиссабона на внутренней арене начала просто фантастически. В пяти матчах они победили четыре раза и сыграли вничью один раз. При этом в пяти играх нового сезона они забили 10 голов и пропустили всего 4.

В настоящее время "Спортинг" идет на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков. Такое же количество очков у "Боавишты" и "Порту", в то время как "Бенфика" отстает на один балл. Нет сомнений в том, что “Спортинг” будет одним из кандидатов на борьбу за золотые медали по итогам сзеона.

В прошлом сезоне команда огорчила своих поклонников и заняла лишь четвертое место в турнирной таблице с 74 очками, уступив "Бенфике", "Порту" и "Браге". Такой результат позволил команде пробиться в Лигу Европы, где она уже сыграла один победный матч со "Штурмом" из Австрии (2:1).

"Риу Аве"

Этот скромный коллектив представляет городок Вила-ду-Конди и новый сезон для нее начался не так радужно, как хотелось бы болельщикам.

В пяти матчах у них одна победа, две ничьи и два поражения. При этом “Риу Аве” забил в ворота соперников лишь 5 голов и пропустил 6.

В настоящее время "Риу Аве" идет на 13-й строчке турнирной таблице и имеет в активе пять баллов. На данный момент команда отстает от лидеров на 8 баллов, но в то же время опережает зону вылета всего на одно очко.

Прогноз и ставка

В этом матче на победу "Спортинга" предлагают поставить с коэффициентом 1.20. Мне кажется, что победа будет уверенной и я буду ставить на победу хозяев поля с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.75
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