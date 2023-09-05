Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2.01 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

8 сентября на "Тегельне поле" (Братислава) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Словакия встретится с Португалией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Словакия

Сборная не так давно неплохо котировалась в европейском футболе - она даже сыграла на обоих предыдущих Евро, в 2016-м выйдя в плей-офф. Правда, в крайнем цикле, во время отбора на чемпионат мира, "репре" оказались заметно слабее и россиян, и хорватов, ни на что всерьез не претендуя. Но сейчас, под руководством Франческо Кальцоны, пришедшего год назад, команда выдала неплохой старт в квалификации. Да, не получилось дома забить Люксембургу - закончили 0-0, но потом последовательно обыграли и Боснию в марте, и Исландию в июне. Потом, правда, ограничились только 1-0 с явным аутсайдером, Лихтенштейном. Но, главное, 3 очка "капнуло", что означало укрепление позиций на 2-м месте в этой группе, пусть и понятно, что удержаться там будет ой как непросто.

Португалия Команда с Фернанду Сантушем становилась чемпионом Европы (ну и том, что это первый победитель Лиги Наций, тоже не стоит забывать). В итоге опытному наставнику прощали неудачи на других турнирах. Но, пожалуй, он засиделся на посту, и, главное, посягнул на статус безусловного №1 в сборной Роналду, начав по ходу мундиаля в Катаре оставлять кумира миллионов вне стартового состава. В итоге поражение Марокко, пусть и в четвертьфинале, стало достаточным поводом для расставания с тренером. В 2023-м "избранные" играют под руководством Роберто Мартинеса и с привычным капитаном на поле. Пока что результаты стопроцентные, 4 победы из 4-х с общим счетом 14-0. Но это было в чем-то ожидаемо, все противники были явно слабее, не только Лихтенштейн, но и Люксембург, Босния и Исландия. Тем более что последней единственный гол забил Роналду аж на 89-й минуте. Статистика личных встреч Стороны провели 4 отборочных матча на стыке веков. Трижды в них побеждала Португалия, , и только раз дома Словакия зацепилась за ничью. Прогноз Букмекеры ждут легкой победы гостей. Но хозяева постараются уйти в оборону, отстаивая нулевую ничью. Ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 2,01).

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