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Суперспорт Юнайтед – Кейптаун Сперс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Суперспорт Юнайтед - Кейптаун Сперс прогноз Фото: facebook.com/SuperSportUnited / Автор неизвестен
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Премьер-лига ЮАР 10 мая 2024, 13:30 Суперспорт Юнайтед - Кейптаун Сперс
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Южно-Африканская Республика,
Кейптаун Сперс Кейптаун Сперс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 28-го тура чемпионата Южной Африки будет сыгран в пятницу в Претории, где на "Lucas Moripe Stadium" Суперспорт Юнайтед примет Кейптаун Сперс. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Суперспорт Юнайтед

Команда Гейвина Ханта занимает шестое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, хотя ещё в феврале Суперспорт Юнайтед входил в первую тройку команд. В 27-ми турах "модники" набрали 39 очков, что на десять очков меньше, чем у идущего третьим Орландо Пайретс.

В последнем туре Суперспорт Юнайтед дома принимал Сухухне и взял только одно очко, сыграв вничью 1:1. Эта ничья стала уже второй в крайних пяти турах для Суперспорт при всего одной победе на данном отрезке. В 13-ти домашних матчах Суперспорт Юнайтед оформил 5 побед, проиграв в 4-х случаях.

Кейптаун Сперс

"Городские воины" провалили текущий сезон и уже практически не имеют шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. На текущий момент Кейптаун Спёрс занимают последнее место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги. В активе "городских воинов" всего 18-ть набранных очков в 27-х поединках и всего пять побед в текущем розыгрыше при 19-ти поражениях.

От спасительной 14-й строчки команду отделяет 11 очков, однако Ричардс Бей в шести очках впереди. В последнем туре команда Шона Бартлетта проводила выездной матч против Роял М, в котором оформила победу со счётом 1:0. Эта победа стала второй в крайних трёх поединках при одном поражении на указанном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Суперспорт Юнайтед оформил выездную победу над Кейптаун Сперс со счётом 2:1
  • Победная серия «модников» в противостоянии с этим соперником насчитывает три поединка
  • Кейптаун Сперс не в состоянии обыграть Суперспорт Юнайтед в шести матчах, проиграв в 4-х случаях

Суперспорт Юнайтед – Кейптаун Сперс прогноз

Букмекеры верят в победу хозяев поля и оценивают вероятность такого исхода коэффициентом 1.51. Считаем, что в этом матче можно взять «Обе команды забьют – нет» с коэффициентом 1.62.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.62
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