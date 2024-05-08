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Донкастер Роверс – Кру Александра прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Донкастер Роверс - Крю Александра прогноз Фото: doncasterroversfc.co.uk / Автор неизвестен
Донкастер Роверс Донкастер Роверс
Вторая лига Англия 10 мая 2024, 15:00 Донкастер Роверс - Крю Александра
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Англия, Doncaster, Eco-Power Stadium
Крю Александра Крю Александра
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Донкастер Роверс
Коэф.: 1.75
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Ответный полуфинальный поединок в рамках плей-офф Второй Лиги будет сыгран в пятницу вечером на арене "Eco-Power Stadium", где местный Донкастер Роверс примет Кру Александра. Первый поединок противостояния на поле "железнодорожников" завершился победой Донкастера со счётом 2:0. Предлагаем прогноз на предстоящий матч от команды экспертов Dailysports.

Донкастер Роверс

"Бродяги" провели отличный сезон и финишировали на пятой строчке в регулярном чемпионате Второй Лиги. В 46-ти матчах Донкастер оформил 21 победу при 17-ти поражениях, набрав в сумме 71 балл. От первой тройки "Донни" отделило 15-ть очков. Стоит признать, команда Дэнни Скоуфилда провела концовку сезона на одном дыхании. Их беспроигрышная серия насчитывает уже 13-ть поединков, в 11-ти из которых "Роверс" оформили победу. В 23-х домашних матчах Донкастер добыл 14-ть побед, проиграв в тот же момент в семи случаях.

Кру Александра

У "железнодорожников" возникли серьёзные проблемы в концовке сезона и команда с большим трудом сохранила за собой шестое место в турнирной таблице. В 46-ти матчах "Алекс" набрали 71 балл и всего на два очка опередили Барроу. В последнем туре Кру проводил выездной матч против Колчестера и сыграл лишь вничью 1:1, сравняв счёт на 90+2 минуте.

Будь немного поудачливее конкуренты, то остались бы "Железнодорожники" за бортом плей-офф. Всё дело в том, что Кру в последних трёх турах набрал только одно очко, проиграв в двух встречах. На выезде команда Ли Белла в 23-х матчах оформила только 8 побед, набрав в итоге 33 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В регулярном сезоне команды обменялись домашними победами
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В пяти последних матчах дважды сыграла ставка на «Обе забьют»

Донкастер Роверс – Кру Александра прогноз

Донкастер выглядел заметно лучше в концовке сезона и заслуженно выиграл первый матч в противостоянии. Букмекеры оценивают вероятность победы «Бродяг» хорошим коэффициентом в районе 1.75. Почему бы не поставить на этот вариант.

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Прогноз на матч Победа Донкастер Роверс
Коэф.: 1.75
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