Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном матче Чемпионата Европы встретятся сборные Словакии и Лихтенштейна. Встреча пройдет в понедельник, 11 сентября.

Словакия

Хозяевам поля предстоит сыграть с главным аутсайдером группы сразу после матча с Португалией, в котором они проиграли 0:1. Португальцы являются единоличными лидерами группы и фактически уже пробились на чемпионат Европы.

У словаков после пяти матчей 10 баллов и столько же у команды Люксембурга. Именно словаков считают главными кандидатами на получение второй путевки на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Лидирует в группе Португалия, у которой пять побед в пяти матчах и 15 очков в активе.

Лихтенштейн

У сборной Лихтенштейна нет еще ни одного очка в пяти матчах отборочного турнира. Все, что они смогли, это забить один мяч в ворота Боснии.

Лихтенштейнская команда является одной из самых слабых в Европе и часто называется "карликовой". Ни разу в своей истории она не играла на крупных турнирах и вряд ли это случится когда-либо.

В целом же, в каждом матче задача этой команды - не проиграть с позорным счетом.

Прогноз на матч

Словакия будет иметь два дня отдыха после игры с Португалией, но Лихтенштейн в целом является очень слабым противником. Мне кажется, что на своем поле Словакия попытается добиться разгромного результата, чтобы улучшить статистические показатели в группе.

Буду ставить на тотал больше 3.5 гола, и коэффициент на данный прогноз составляет 1.9.

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