Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.93 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

24 июля на "Студентернас" (Уппсала) пройдет матч 16-го тура чемпионата Швеции, в котором "Сириус"сыграет против "Мельбю". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Сириус"

Команда считается сильнейшей в стране, и одним из мировых флагманов - вот только это касается другого вида спорта, хоккея с мячом. А одноклубники из футбольной секции находятся в густой тени этих триумфаторов. За более чем 100 лет своей истории на уровне высшего дивизиона "сине-черные" провели только несколько сезонов. Вернуться в Аллсвенскан получилось только в 2016-м году, заодно выиграв Суперэттан. Новичок даже забрался с ходу на 7-е место, очень высокое для себя. Но потом откатился в нижнюю часть таблицы, правда, при этом набирая достаточно очков для того, чтобы удержаться в шведской футбольной "элите". Вот и прошлый сезон принес только 11-е место. Более того, на этой же позиции и сейчас "Сириус" находится, за счет 3-0 в прошлом туре, на поле "Дегерсфорса". И, главное, даже 17 очков после 15 матчей позволяет держаться на комфортной дистанции от зоны вылета.

"Мельбю" Клуб в последние десятилетия то скатывались в 3-й дивизион страны (2003-2004, 2016-2018), то прорывались в "вышку". В последний раз подъем был еще и максимально быстрым. За 2 сезона оформили повышения сначала в Суперэттан, а потом - и в Аллсвенскан. Правда, если с ходу в элитной лиге получилось занять 5-е место, то потом результаты ухудшились. В этом сезоне был шанс наконец-то взять титул, в рамках кубка. Но, добравшись до финала впервые в истории, уже там "желто-черные", будто перегорев, разгромно уступили далеко не гранду, "Хеккену". При этом в чемпионате результаты снова скромны: на данный момент идут на том же 9-м месте, которое занимали и в 2022-м году. В июле получилось обыграть на выезде сенсационно лидера, "Мальме". Но потом дома уступили с тем же счетом "Норрчепингу". Статистика личных встреч "Мельбю" смог выиграть все 4 крайних поединка. В том числе уже дважды в этом году, в кубке и чемпионате. Прогноз Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но и гости хороши, так что остановимся на нейтральных "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,93).

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