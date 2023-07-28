АИК

Команда в 2018-м году оформили свое уже очередное, 12-е чемпионство. Новых трофеев "Gnaget" не выигрывали, но в 2021-м году поднимались на 2-е место. Это последний, пока что, пик, что сменился откатом на 5-ю позицию в прошлом розыгрыше. А в новом розыгрыше Аллсвенскан столичный коллектив и вовсе дошел до борьбы за выживание. В первых 12 турах представитель Стокгольма взял только 1 победу при 4-х ничьих. Ото дна популярный клуб призвали поднимать Хеннинга Берга, известного как футболиста МЮ сэра Алекса Фергюссона, и уже достаточно опытного тренера. У него не везде все получалось, но в Швеции норвежец начал хорошо. За июль его новые подопечные взяли 7 очков в 4-х матчах (столько же, сколько за весь прежний чемпионат), в итоге поднявшись к границе зоны вылета. Но, конечно, расслабляться рано.

Статистика личных встреч

В целом, у АИКа даже не преимущество, но доминирование в очных поединках. Но трижды, и в прошлом году, и даже весной, команды заканчивали вничью.

Прогноз

Букмекеры симпатизируют гостям. Но не помешает к ставке на АИК подстраховка в виде форе "0" (коэффициент - 1,7).