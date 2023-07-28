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Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года

Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года
Сириус Сириус
Аллсвенскан Швеция 31 июл 2023, 13:00 Сириус - АИК
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Швеция, Uppsala, Studenternas IP
АИК АИК
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.7
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31 июля "Студентернас" (Уппсала) пройдет матч 17-го тура чемпионата Швеции, в котором "Сириус" встретится с АИКом. Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Сириус"

Клуб ничего особенного не показывал на протяжении своей, достаточно долгой, истории. Немалую ее часть пришлось провести на 3-м, практически полулюбительском уровне, шведского футбола. Там болтались и до 2006-го включительно, и в интервале 2010-2013. Но зато потом получилось постепенно, но стабильно прибавлять. В 2014-м году наконец-то удалось вернуться в Суперэттан, а еще через пару сезонов - в Аллсвенскан (впервые с 70-х лет прошлого века), где "сине-черные" сразу, в 2017-м, добрались до 7-го места. Повторить не получилось - за все последующие розыгрыши приносили максимум 10-ю позицию. В 2022-м закончили 11-ми, а сейчас команда откатилась еще на 1 ступеньку в таблице. Причем в первых 9 турах были неудачи: 4 ничьи при 5 поражениях. Но в конце весны прорвало: выиграли трижды. Да и в июле, после "баранок" с "Мальме" и "Хаммарбю", разгромили на выезде "Дегерсфорс". Дважды забили и "Мельбю", но в итоге дома проиграли 2-3.

АИК

Команда в 2018-м году оформили свое уже очередное, 12-е чемпионство. Новых трофеев "Gnaget" не выигрывали, но в 2021-м году поднимались на 2-е место. Это последний, пока что, пик, что сменился откатом на 5-ю позицию в прошлом розыгрыше. А в новом розыгрыше Аллсвенскан столичный коллектив и вовсе дошел до борьбы за выживание. В первых 12 турах представитель Стокгольма взял только 1 победу при 4-х ничьих. Ото дна популярный клуб призвали поднимать Хеннинга Берга, известного как футболиста МЮ сэра Алекса Фергюссона, и уже достаточно опытного тренера. У него не везде все получалось, но в Швеции норвежец начал хорошо. За июль его новые подопечные взяли 7 очков в 4-х матчах (столько же, сколько за весь прежний чемпионат), в итоге поднявшись к границе зоны вылета. Но, конечно, расслабляться рано.

Статистика личных встреч

В целом, у АИКа даже не преимущество, но доминирование в очных поединках. Но трижды, и в прошлом году, и даже весной, команды заканчивали вничью.

Прогноз

Букмекеры симпатизируют гостям. Но не помешает к ставке на АИК подстраховка в виде форе "0" (коэффициент - 1,7).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.7
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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