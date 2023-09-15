Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

17 сентября 2023 года в рамках четвертьфинала кубка Австралии встретятся полуфиналист прошлого сезона А-Лиги ФК Сидней и крепкий середняк Вестерн Юнайтед. Обе команды уже прошли по две стадии турнира и готовы поспорить между собой за право выхода в полуфинал. Стартовый свисток прозвучит в 7:00 по среднеевропейскому времени.

Сидней

Клуб в свое время дважды становился чемпионом Австралии. Есть в активе Сиднея и победа в Лиге Чемпионов ОФК в 2005 году, еще до перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию футбола. Больше никто из австралийских команд не может похвастаться подобным достижением.

Как уже упомянуто выше — Сидней полуфиналист прошлого чемпионата. На дальнем материке сезон проводят по американской системе (регулярный чемпионат и плей-офф). В этом сезоне турнир еще не начался, стартовал лишь кубок. Сидней со скрипом прошел первый раунд благодаря победе в серии пенальти. А в 1/8 финала уверенно был повержен Лейххардт.

Вестерн Юнайтед

Клуб основан в 2018 году в Мельбурне. С сезона 2019/20 команда выступает в элитном дивизионе, где зарекомендовала себя крепким середняком. В прошлом розыгрыше А-Лиги Вестерн финишировал на 9 строчке. В предыдущих двух раундах кубка Вестерн Юнайтед уверенно расправлялся со своими соперниками. Команда уже превзошла свой прошлогодний результат (тогда остановилась на стадии 1/8 финала).

Из интересных фактов можно упомянуть, что весной тут заканчивал карьеру Алессандро Дьяманти, когда-то выступавший в составе национальной сборной Италии.

Интересные факты о матче и статистика личных встреч

В очных встречах небольшой перевес на стороне Сиднея. Вообще команды порой выдают интересные матчи с множеством голов. Последний поединок закончился результативной ничьей 3:3. На этой стадии кубка Австралии противостояния состоят из одного матча, поэтому следует ждать от команд бескомпромиссной борьбы.

Прогноз на матч

Австралийский футбол вообще очень результативный. Букмекеры фаворитом считают Сидней, а на мой взгляд интереснее выглядит ставка Тотал Больше 3.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram