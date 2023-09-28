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Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Шемрок Роверс - Шелбурн прогноз
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Премьер-дивизион Ирландия 29 сен 2023, 14:45 Шемрок Роверс - Шелбурн
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Ирландия, Dublin, Tallaght Stadium
Шелбурн Шелбурн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.04
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29 сентября в матче 32-го тура чемпионата Ирландии, в котором лидер национального первенства Шемрок Роверс будет принимать одного из претендентов на попадание в еврокубки Шелбурн.

Шемрок Роверс

Эта команда завершает сезон на мажорной ноте и наверняка постарается сделать все, чтобы сохранить лидерство и завоевать титул чемпиона страны. Сейчас Шемрок Роверс имеет в активе 59 баллов и опережает ближайшего преследователя - Дерри Сити - на пять баллов.

В 31-м матче текущего сезона Шемрок Роверс добыл 16 побед, 11 раз сыграл вничью и лишь четырежды проигрывал. Кроме того, команда забила больше всех в сезоне – 55 голов, пропустив при этом лишь 25 мячей. Это лучшая разница забитых-пропущенных голов в первенстве.

Шелбурн

Эта команда далеко не является мальчиком для битья и если бы не обилие ничейных результатов в текущем сезоне, то он Шелбурн сейчас мог бы делить первое место в турнирной таблице с Шемрок Роверс.

В 31-м матче сезона команда сыграла аж 14 раз вничью, 12 раз победив и 5 раз проиграв сопернику. Таким образом, Шелбурн играет с ничейным исходом почти в каждом втором матче текущего сезона.

Статистика и прогноз на матч

Шелбурн и Шемрок Роверс являются примерно равными по уровню командами, хотя букмекеры отдают предпочтение более мотивированным хозяевам поля. Стоит отметить, что четыре из последних пяти матчей между командами завершались с ничейным результатом.

На победу хозяев поля установлен коэффициент 1,64 и выглядит эта ставка очень заманчивой. Я же откажусь от нее и предложу сделать ставку на исход обе команды забьют с коэффициентом 2,04.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.04
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