Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.04 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

29 сентября в матче 32-го тура чемпионата Ирландии, в котором лидер национального первенства Шемрок Роверс будет принимать одного из претендентов на попадание в еврокубки Шелбурн.

Шемрок Роверс

Эта команда завершает сезон на мажорной ноте и наверняка постарается сделать все, чтобы сохранить лидерство и завоевать титул чемпиона страны. Сейчас Шемрок Роверс имеет в активе 59 баллов и опережает ближайшего преследователя - Дерри Сити - на пять баллов.

В 31-м матче текущего сезона Шемрок Роверс добыл 16 побед, 11 раз сыграл вничью и лишь четырежды проигрывал. Кроме того, команда забила больше всех в сезоне – 55 голов, пропустив при этом лишь 25 мячей. Это лучшая разница забитых-пропущенных голов в первенстве.

Шелбурн

Эта команда далеко не является мальчиком для битья и если бы не обилие ничейных результатов в текущем сезоне, то он Шелбурн сейчас мог бы делить первое место в турнирной таблице с Шемрок Роверс.

В 31-м матче сезона команда сыграла аж 14 раз вничью, 12 раз победив и 5 раз проиграв сопернику. Таким образом, Шелбурн играет с ничейным исходом почти в каждом втором матче текущего сезона.

Статистика и прогноз на матч

Шелбурн и Шемрок Роверс являются примерно равными по уровню командами, хотя букмекеры отдают предпочтение более мотивированным хозяевам поля. Стоит отметить, что четыре из последних пяти матчей между командами завершались с ничейным результатом.

На победу хозяев поля установлен коэффициент 1,64 и выглядит эта ставка очень заманчивой. Я же откажусь от нее и предложу сделать ставку на исход обе команды забьют с коэффициентом 2,04.

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