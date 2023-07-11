Прогноз на матч Шелбурн - Богемиан 14 июля 2023 года
14 июля на "Толка Парк" (Дублин) пройдет матч24-го тура чемпионата Ирландии, в котором "Шелбурн"сыграет против "Богемиан". Поединок начнется в 01:00 по европейскому времени.
"Шелбурн"
Клуб имеет достаточно высокий авторитет в ирландском футболе: 13 чемпионских титулов, 7 кубков страны и Кубок Лиги-1996. Но последние успехи "красных" датированы еще 2006-м годом, а сейчас это максимум середняки ирландского футбола. Прошлый сезон подопечные Дэмьена Даффа принес только 7-е место (из 10 участников), да и сейчас не удается подняться в верхнюю часть турнирной таблицы Чемпионшипа. Причем, начиная с апреля, было только 2 поражения, причем оба раза "Сент-Патриксу", в мае и июне. Вот только и побед не так уж много, слишком уж часто "Shels" сводят свои встречи к ничьим. Да, июль начался с победы, еще и со счетом 4-0, но это разгромили ЮСД, безусловного аутсайдера этого Премьершипа.
"Богемиан"
Команда во многом похожа на своего следующего противника. С одной стороны, у нее тоже хватает разнообразных титулов: 11 чемпионств, 7 кубков Ирландии, 6 Кубков Лиги. Но в 2009-м году, взяв крайнее "золото", потом "цыгане" уже ничего внятного не добивались. А прошлый год принес только 6-е место. Примерно на том же уровне, в середине таблице, столичный проект проводит и нынешний чемпионат страны. Хотя старт был неожиданно мощный - "Bohs" выиграли 6 из 7 первых поединках. Но потом сначала начали побеждать только через матч, а с мая пошел откровенный спад, и в 9 турах была только 1 победа, над "Слайго Роверс". Казалось, что и с "Дандолком" могли потерять очки: быстро открыв счет, потом получили 2 в ответ в свои ворота. Но мячи О'Салливана и Афолаби на 81-й и 84-й минутах позволили оформить победные 3-2.
Статистика личных встреч
"Богемианс" не выигрывает вот уже четырежды - по 2 победы и ничьи. В 2023-м "Шелбурн" взял 1-0 дома и выстоял на нулевую ничью в гостях.
Прогноз
Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но оба коллектива сейчас играют результативно - ставим на "обе забьют" (коэффициент - 2,06).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram