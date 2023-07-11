"Богемиан"

Команда во многом похожа на своего следующего противника. С одной стороны, у нее тоже хватает разнообразных титулов: 11 чемпионств, 7 кубков Ирландии, 6 Кубков Лиги. Но в 2009-м году, взяв крайнее "золото", потом "цыгане" уже ничего внятного не добивались. А прошлый год принес только 6-е место. Примерно на том же уровне, в середине таблице, столичный проект проводит и нынешний чемпионат страны. Хотя старт был неожиданно мощный - "Bohs" выиграли 6 из 7 первых поединках. Но потом сначала начали побеждать только через матч, а с мая пошел откровенный спад, и в 9 турах была только 1 победа, над "Слайго Роверс". Казалось, что и с "Дандолком" могли потерять очки: быстро открыв счет, потом получили 2 в ответ в свои ворота. Но мячи О'Салливана и Афолаби на 81-й и 84-й минутах позволили оформить победные 3-2.

Статистика личных встреч

"Богемианс" не выигрывает вот уже четырежды - по 2 победы и ничьи. В 2023-м "Шелбурн" взял 1-0 дома и выстоял на нулевую ничью в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но оба коллектива сейчас играют результативно - ставим на "обе забьют" (коэффициент - 2,06).