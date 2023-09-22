Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.666 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В воскресенье 24 сентября на стадионе «Брэмолл Лейн» местный Шеффилд Юнайтед в последнем матче шестого раунда английской Премьер-лиги примет в гостях клуб с северо-востока Англии Ньюкасл Юнайтед. Главный арбитр встречи Стюарт Атвелл даст свисток о начале встречи в 17:30 по среднеевропейскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед - один из клубов-основателей английской Премьер-лиги. Однако в высшем дивизионе английского футбола "клинки" появляются не часто. После двух сезонов в начале существования АПЛ клуб с 1995 года провел в элитном дивизионе лишь три сезона. В прошлом розыгрыше "Юнайтед" выступали в Чемпионшипе и благодаря второй позиции в итоговой таблице завоевали прямую путевку в Премьер-лигу.

Старт текущего сезона вновь намекает, что борьбы за выживание "клинкам" не избежать: команда Пола Хэкингботтома набрала лишь один балл, проиграв четыре встречи из пяти сыгранных. Хуже дела обстоят только у Эвертона, Бернли и Лутона, однако у двух последних есть еще матч в запасе. Поэтому положение может даже ухудшиться.

С другой стороны, календарь у Шеффилд Юнайтед также был не из приятных. "Клинки" уже встречались с двумя топ-клубами АПЛ - Манчестер Сити и Тоттенхэмом - и проиграли лишь с разницей в один гол. Со "шпорами" на прошлых выходных Юнайтед и вовсе вели в счете до 90+8 минуты, однако невероятным образом упустили даже ничью.

Ньюкасл Юнайтед

Клуб, который еще в сезоне 2016/17 выступал в Чемпионшиппе теперь играет в Лиге чемпионов. После нескольких неудачных сезонов, в которых Ньюкасл не финишировал выше десятой строчки, в прошлом сезоне они сумели занять четвертое место оставив позади себя Ливерпуль, Тоттенхэм и Челси. Благодаря успешным результатам предыдущего сезона «сороки» получили право играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Нынешний сезон Ньюкасл начал неоднозначно. Разгромив в первом туре Астон Виллу (5:1) «сороки» проиграли три матча подряд. При чем если два поражения от грандов английского футбола, Манчестер Сити и Ливерпуля, были с минимальным отрывом, то вот Брайтону команда уже проиграла с разницей в два гола. В последнем туре Премьер-лиги Ньюкасл смог переиграть Брентфорд в один мяч. Также, во вторник, 19 сентября, в Лиге чемпионов «сороки» провели выездной матч против Милана и смогли удержать нулевую ничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды множество раз встречались между собой, как в рамках Премьер-лиги, в Чемпионшипе, так и в товарищеских матчах. В последних четырех играх Ньюкасл выходил победителем, и лишь единожды Шеффилд смог минимально переиграть соперника, и то играя в большинстве с начала второго тайма. Что еще примечательно, тренер «клинков» Пол Хекингботтом уже трижды играл против Ньюкасла, и трижды проигрывал. У тренера «сорок» Эдди Хау статистика чуточку лучше и из трех матче против Шеффилда у него два поражения и одна ничья.

Прогноз на матч

Несмотря на не совсем удачный старт в Премьер-лиге Ньюкасл будет сражаться за еврокубковую зону и в этом сезоне. А вот нынешний его соперник – Шеффилд Юнайтед совсем плох и их главным достижением будет остаться еще на один сезон в элитном дивизионе Англии. Думаю, что Ньюкасл оторвется от соперника на два гола и боле и моя ставка – фора на «сорок» (-1).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram