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Прогноз на матч Шапекоэнсе - Гуарани Кампинас 6 сентября 2023 года

Прогноз на матч Шапекоэнсе - Гуарани Кампинас 6 сентября 2023 года
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
Серия B Бразилия 05 сен 2023, 20:30 Шапекоэнсе - Гуарани
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- : -
Бразилия,
Гуарани
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.88
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6 сентября на "Арена Конда" (Шапеко) пройдет матч 27-го тура Серии В Бразилии, в котором "Шапекоэнсе" встретится с "Гуарани Кампинас". Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.

"Шапекоэнсе"

Клуб в 2016-м году получил Копу Судамерикана. Но тот титул присудили без борьбы, после авиакатастрофы, в которой погиб почти весь состав, что выходил в финал (и разбился по дороге к сопернику, "Атлетико Насьональ"). Но тогда еще получилось собрать коллектив заново, и даже стать восьмыми в следующем сезоне, в 2017-м году. Через пару лет понижение "вердао" все-таки случилось. После первого такого падения удалось вернуться назад, но на сезон. А вот в 2022-м "Ураган с Запада" был в Серии В только четырнадцатым. А сейчас и вовсе рискует оказаться в зоне вылета второго дивизиона. Это, впрочем, мотивировало футболистов, которые взяли 8 очков в четырех крайних турах: дважды победили, после чего были 0-0 с "Аваи" и "Жувентуде".

"Гуарани Кампинас"

Команда вообще-то ухитрились стать чемпионом страны. Это было в 1978-м году, когда было выиграно у всех, в том числе и у "Палмейрасу" в финале. Впрочем, титул остается единственным - даже на уровне штата (пусть и, возможно, сильнейшего в футбольном плане, Сан-Паулу) "Família Bugrina" ни раньше, ни позже не была 1-й. Более того, чаще приходилось болтаться в 3-м дивизионе, а не подниматься в высший. Но сейчас есть шансы побороться за подъем в Серию А, отставание от топ-четыре не такое уж и значительное. Правда, чтобы остаться в числе претендентов, нужно бы почаще выигрывать - довольно часто с последними соперниками очки терялись.

Статистика личных встреч

В августе 2020-го года "Шапекоэнсе" дома выиграли 2-0. Но потом лучше получалось у "Гуарани", который чередовал ничьи и победы. В мае были зрелищные 3-3 в Кампинасе, с не забитым хозяевами пенальти и решающим мячом гостей на 5-й добавленной минуте.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, которым очень нужны очки. Но и гости тоже имеют мотивацию, пусть и противоположную. Ставим на "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,88).

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Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.88
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