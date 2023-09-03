"Гуарани Кампинас"

Команда вообще-то ухитрились стать чемпионом страны. Это было в 1978-м году, когда было выиграно у всех, в том числе и у "Палмейрасу" в финале. Впрочем, титул остается единственным - даже на уровне штата (пусть и, возможно, сильнейшего в футбольном плане, Сан-Паулу) "Família Bugrina" ни раньше, ни позже не была 1-й. Более того, чаще приходилось болтаться в 3-м дивизионе, а не подниматься в высший. Но сейчас есть шансы побороться за подъем в Серию А, отставание от топ-четыре не такое уж и значительное. Правда, чтобы остаться в числе претендентов, нужно бы почаще выигрывать - довольно часто с последними соперниками очки терялись.

Статистика личных встреч

В августе 2020-го года "Шапекоэнсе" дома выиграли 2-0. Но потом лучше получалось у "Гуарани", который чередовал ничьи и победы. В мае были зрелищные 3-3 в Кампинасе, с не забитым хозяевами пенальти и решающим мячом гостей на 5-й добавленной минуте.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, которым очень нужны очки. Но и гости тоже имеют мотивацию, пусть и противоположную. Ставим на "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,88).