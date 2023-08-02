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3 августа состоится товарищеский матч, в котором сыграют испанские “Севилья” и “Бетис”.

“Севилья”

В прошлом сезоне команда полностью провалилась на внутренней арене, заняв лишь 12-е место в чемпионате Испании. При этом в еврокубках “Севилья” выступила как всегда сильно, отпраздновав очередную победу в Лиге Европы.

К старту нового сезона команда активно готовится и уже провела пять товарищеских матчей.

В частности, обладатели Лиги Европы были сильнее “Кордовы” (2:0), “Сеуты” (5:2) и “Кристал Пэлас” (2:1). При этом были поражения от “Ганзы” (1:2) и “Магдебурга” (1:3).

"Бетис"

А вот географические соседи “Севильи” в минувшем чемпионате Испании выступили более уверенно.

Кроме того, во время подготовки к новому сезону “Бетис” сделал несколько громких приобретений. В частности, команда подписала Эктора Бельерина, Иско и Марка Бартру в качестве свободных агентов.

Во время летних сборов испанцы провели четыре игры: обыграли “Мидлсбро” (1:0), сыграли вничью с “Бернли” (1:1), а также проиграли “Айнтрахту Б” и “Монако” с одинаковым счетом 1:3.

Статистика

“Севилья” не может победить в основное время в последних четырех официальных матчах. В то же время “Бетис” выиграл только один из пяти последних матчей.

Последние два очных матча между соперниками завершились вничью.

Прогноз на матч

Кажется, что в этой игре не будет много забитых мячей. Предлагаем поставить на исход - тотал меньше 3.

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