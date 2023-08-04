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Прогноз на матч Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 5 августа 2023 года
Серкль Брюгге Серкль Брюгге
Про-лига Бельгия 05 авг 2023, 12:15 Серкль Брюгге - Шарлеруа
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Бельгия, Bruges, Jan Breydel Stadion
Шарлеруа Шарлеруа
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
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В рамках второго тура чемпионата Бельгии состоится матч между «Серкль Брюгге» и «Спортинг Шарлеруа».

Серкль Брюгге

В первом матче нового чемпионата Бельгии команда не заработала ни одного очка в своем первом матче чемпионата Бельгии. Они потерпели поражение с минимальным счетом 0:1 в выездном матче против «Антверпена».

В целом же в последних восьми домашних матчах «Серкль Брюгге» потерпел лишь одно поражение при четырех победах и трех ничьих.

Спортинг Шарлеруа

В первом туре нового чемпионата Бельгии команда из Шарлеруа принимал на своей домашней арене «Леувен». Несмотря на довольно быстрый гол, она не смогла сохранить лидерство и в итоге сыграла вничью 1:1.

В последних пяти выездных матчах Премьер-лиги «Спортинг Шарлеруа» одержал три победы, одну ничью и одно поражение.

История противостояния и статистика

В 4 из 5 последних очных встреч проходила ставка “обе забьют”, в то время как предыдущих 5 очных встречах между командами было забито более (2,5) голов.

В целом же между собой команды сыграли 72 матча, и в 32 из них победу праздновала команда из Брюгге. В то же время у коллектива из Шарлеруа на одну победу меньше.

Прогноз

Здесь просматривается очевидный вывод, если взглянуть на статистику. Скорее всего, обе команды будут активно идти вперед, чтобы добыть первую победу в сезоне, а значит в этой игре может быть забито немало голов. Учитывая все это, мы рекомендуем вам сделать ставку на исход - тотал матча больше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
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