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В отборочном матче чемпионата Европы, встретятся сборные Сербии и Венгрии. Встреча пройдет 7 сентября. Команда, которая победит в этой встрече, значительно повысит свои шансы пройти в финальную часть Евро-2024.

Сербия

Сербы вместе с венграми являются лидерами турнирной таблицы, опережая команду Черногории на три балла. Таким образом, победитель данного противостояния может стать единоличным лидером и практически гарантировать себе выход в финальную часть турнира.

Сборная Сербии имеет довольно сильный состав. Почти все футболисты национальной команды играют в сильнейших чемпионатах Европы, таких как Англия, Италия, Испания и Португалия.

Главной звездой команды является форвард Душан Влахович из "Ювентуса".

Венгрия

Со стороны может показаться, что у Венгрии более скромный состав, однако эта команда славится в первую очередь сильной организацией игры. В последние годы венгры обыгрывали сборные Германии и Англии, чем точно не могут похвастаться их следующие соперники.

Венгрия и Сербия набрали по семь очков после трех матчей, однако венгры располагаются на первом месте по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей.

Статистика противостояния

Команды провели между собой всего три матча и имеют счет 1:1 по личным победам. Еще одна встреча завершилась вничью. В рейтинге ФИФА сборная Сербии идет на 25-й позиции, в то время как Венгрия расположилась на 56-м месте.

Прогноз на матч Сербия - Венгрия

Не секрет, что эти соперники предпочитают оборонительную игру, а в предыдущих трех встречах между ними забивалось не более двух голов. Разумным будет сделать ставку на событие тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.64.

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