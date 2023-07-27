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Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года

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Сент-Труйден Сент-Труйден
Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 13:15 Сент-Труйден - Стандард Льеж
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Бельгия, Sint-Truiden, Staaien
Стандард Льеж Стандард Льеж
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.909
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30 июля на "Стайен" (Синт-Трейден) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Сент-Труйден" встретится с "Стандард Льеж". Старт поединка запланирован на 19:15 по европейскому времени.

"Сент-Труйден"

Клуб так никогда и ничего не выигрывал. Их пиком стало разовое вице-чемпионство, в 1965-м году, и пара поражений в финале кубка Бельгии. В последнее время получилось хотя бы более-менее закрепиться на уровне Жупилер-Лиги - крайний подъем со 2-го дивизиона страны состоялся в 2015-м году. В целом, "канарейки" постепенно застолбили за собой статус середняка в "вышке". Так, прошлый розыгрыш закончился на 9-й позиции. Отметим, что никуда не делась ставка на футболистов из далекой Японии - именно бельгийская команда стала базовой для "синих самураев" в Европе. На этот раз из Дальнего Востока перебрались защитник Ретаро Ито и хавбек Рея Огава. При этом их земляки перебирались в топ-страны Старого Света: Хара уже в испанском "Алавесе", Ито в немецком "Магдебурге", а Хаяси арендован "Нюрнбергом".

"Стандард Льеж"

Команда в последнее время серьезно сдал позиции. Нет, свое юбилейное, 10-е, чемпионство было оформлено еще в 2009-м году - и оно так и остается последним. Но в 2018-м году "красные" в очередной уже раз (точнее - в 8-й) стали обладателями кубка Бельгии, еще и в сочетании со 2-м местом в Жупилер-Лиге. Годом позже клуб замкнул топ-3 в итоговой турнирной таблице. На таком фоне 7-е место в прошлом розыгрыше не впечатляет, впрочем, не стоит забывать, что в 2022-м было и вовсе позорная, как для исторического гранда, 14-я позиция. Сейчас есть несколько любопытных подписаний: у "Интера" арендовали Вандсхейма, что не раскрылся в Италии, но может и должен ожить на родине, где подавал немало надежд. А в "Эвертоне" взяли Прайса, что редко играл в АПЛ, но регулярно в 2023-м выходил на поле в нынешней квалификации.

Статистика личных встреч

У "Сент-Труйдена" было 4 победы кряду в очных поединках. Но в прошлом сезоне "Стандард" взял 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям из Льежа. Но точно не должно быть скучно - ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.909
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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