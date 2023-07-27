"Стандард Льеж"

Команда в последнее время серьезно сдал позиции. Нет, свое юбилейное, 10-е, чемпионство было оформлено еще в 2009-м году - и оно так и остается последним. Но в 2018-м году "красные" в очередной уже раз (точнее - в 8-й) стали обладателями кубка Бельгии, еще и в сочетании со 2-м местом в Жупилер-Лиге. Годом позже клуб замкнул топ-3 в итоговой турнирной таблице. На таком фоне 7-е место в прошлом розыгрыше не впечатляет, впрочем, не стоит забывать, что в 2022-м было и вовсе позорная, как для исторического гранда, 14-я позиция. Сейчас есть несколько любопытных подписаний: у "Интера" арендовали Вандсхейма, что не раскрылся в Италии, но может и должен ожить на родине, где подавал немало надежд. А в "Эвертоне" взяли Прайса, что редко играл в АПЛ, но регулярно в 2023-м выходил на поле в нынешней квалификации.

Статистика личных встреч

У "Сент-Труйдена" было 4 победы кряду в очных поединках. Но в прошлом сезоне "Стандард" взял 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям из Льежа. Но точно не должно быть скучно - ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,909).