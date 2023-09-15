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Прогноз на матч Сент-Джонстон - Рейнджерс 16 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Сент-Джонстон - Рейнджерс 16 сентября 2023 года
Сент-Джонстон Сент-Джонстон
Премьер-лига Шотландия 16 сен 2023, 07:30 Сент-Джонстон - Рейнджерс
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Шотландия, Perth, McDiarmid Park
Рейнджерс Рейнджерс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-2)
Коэф.: 2.1
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В субботу 16 сентября, в рамках пятого тура шотландского Премьершипа аутсайдер Сент-Джонстон будет принимать столичный Рейнджерс - действующего вице-чемпиона страны. Выяснять отношения будут неудачно стартовавшие, по меркам своих возможностей, команды. Стартовый свисток в 13:30 по среднеевропейскому времени.

Сент-Джонстон

В прошлом сезоне «святые» финишировали на 9 месте и сумели сохранить прописку в элите. Однако исторически за Сент-Джонстоном закрепилось прозвище команда-лифт, из-за частых вылетов и последующих повышений в классе. В этом сезоне команде тоже прогнозируют борьбу за выживание.

Сент-Джонстон полностью провалил старт нового сезона и закрепился в подвалах турнирной таблицы, разместившись на последней строчке. Две ничьи и две победы. Лишь два забитых гола, да и те в одном матче. Из положительного можно отметить только ничью с Селтиком в гостях в третьем туре, когда удалось удержать на табло сухие нули.

Рейнджерс

Самый титулованный клуб Шотландии тоже не может похвастаться удачным стартом. Джерс успели вылететь из Лиги Чемпионов и проиграть половину стартовых матчей на внутренней арене. И если поражение в дерби против Селтика еще можно понять, то осечка в стартовом туре на поле Килмарнока не поддается никакой критике.

Уверен, что Майкл Бил встряхнет команду после не совсем удачного начала чемпионата, но борьбу Селтику пока навязать не получилось. В любом случае «синие», во главе с Джеймсом Тавернье, нащупают свою игру и дадут болельщикам повод для радости. Получится ли навязать соседям из Селтика борьбу за корону — покажет только время.

Факты о матче и статистика личных встреч

Фаворитом однозначно считаются гости, в успех Сент-Джонстона не верится совсем. Из интересных фактов можно отметить, что «святые» лишь один раз побеждали Рейнджерс в чемпионате за последние 6 лет. Единственную победу в этом сезоне Сент-Джонстон добыл еще в июле в рамках Кубка шотландской Лиги. Джерс в этом сезоне плохо играют в гостях, лишь один раз получилось добыть победу. Но в последних очных матчах имеют ощутимый перевес над своим следующим соперником.

Прогноз на матч

Однозначно ставить надо на гостей. Беру победу Рейнджерс c форой -2.

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Прогноз на матч П2(-2)
Коэф.: 2.1
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