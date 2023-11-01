Прогноз на матч Сассуоло — Специя 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Сассуоло Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

1 ноября пройдет встреча 1/16 финала Кубка Италии между "Сассуоло" и "Специец". В этом матче сойдутся представители разных дивизионов, а значит противостояние будет интересным.

Сассуоло

Прошлый месяц стал сплошным разочарованием для “Сассуоло”. Команда провела в октябре четыре матча и ни разу не победила. На счету коллектива два поражения и два ничейных результата.

Сперва "Сассуоло" уступил "Монце" со счетом 1:0, затем была ничья с “Лечче” - 1:1, после этого было поражение от “Лацио” со счетом 0:2, а в минувшем туре был ничейный матч с “Болоньей" - 1:1.

Были и яркие моменты в этом сезоне, когда команда обыграла "Интер" со счетом 2:1 и "Ювентус" со счетом 4:2.

Специя

"Орлята" по итогам минувшего сезона вылетели из Серии А и во втором по силе дивизионе страны идут на серии без поражений. К слову, большинство матчей завершились не победами, а вничью.

Интересно, что “Специя” сыграла вничью в трех последних играх. Более того, две из этих встреч оказались вовсе без забитых мячей.

В минувшем туре в матче против "Палермо" "Специя" вела в счете 2:0, но затем пропустила два гола во втором тайме.

В любом случае, для "Специи" нужно набирать очки в любом случае, так как команда идет в нижней части турнирной таблицы.

Прогноз и статистика

Очевидно, что "Сассуоло" ставят в качестве фаворитов в матче. На их победу коэффициент составляет 1,65, в то время как на победу "Специи" можно поставить за 5,40. Н

"Сассуоло" обыграл "Ювентус" и "Интер", а с таки скромным соперником точно должен справляться без проблем. Последние результаты станут для хозяев дополнительной мотивацией для прерывания серии без побед. Беру победу хозяев поля.

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