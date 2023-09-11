"Сентраль Кордова"

Команда во многом похожа на своего противника. Она тоже совсем недавно вернулась в высший аргентинский дивизион после длительной паузы - в данном случае это затянуло на 48 лет. Более того, парой лет ранее играли на уровне третьего дивизиона страны. Кроме того, особенных успехов в Примере нет. В прошлом сезоне было 16-е место в чемпионате. А в 2023-м году "железнодорожники" и вовсе набрали всего 29 очков, на 1 меньше, чем "Сармьенто". Более того, тяжело начинали и в рамках Кубка Диего Марадоны - проиграли и "Ньюэллс Олд Бойс", и "Годой Крус" (а до этого по пенальти проиграли в кубке "Индепендьенте"). И только с "Платенсе" получилось выиграть, причем в бурном поединке: поведя в 2 мяча, позволили гостям сравнять счет, но на 87-й минуте Анжелини все-таки оформил победные 3-2.

Статистика личных встреч

Большую часть поединков, 4 из 6, закончились ничьими, при единственной победе "Сентраль Кордова". И только в мае этого года, за счет единственного гола Гондоу, победил впервые "Сармьенто".

Прогноз

Букмекеры считают, что тут есть явный фаворит. Хорошо стартовавшая в кубке команда играет дома - ждем победы "Сармьенто" (коэффициент - 2,08).