Прогноз на матч Сармьенто - Сентраль Кордова 14 сентября 2023 года
14 сентября на "Эстадио Эва Перон" (Хунин) пройдет матч 4-го тура Кубка Диего Марадоны, в котором "Сармьенто" встретится с "Сентраль Кордова". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.
"Сармьенто"
Клуб более трех десятилетий кряду вообще не пробивались в высший дивизион страны. Более того, потом были новые вылеты, да и в прошлом году получилось занять только 21-е место. В Примере-2023 результат уже был более симпатичным, набрали ровно 3 десятка голов, чего хватило для того, чтобы подняться хотя бы в топ-20 (при том, что на финише откровенно сдулись). На таком фоне старт в Трофее Диего Марадоны можно считать успешным. Там команда, у которой была 1 победа в 11 крайних турах чемпионата, смогла последовательно выиграть у "Тигре" и даже "Бока Хуниорс", при всех проблемах гранда. Но осень началось с того, что на поле "Дефенса и Хустисия" вышло вырвать ничью 1-1, забив во втором тайме.
"Сентраль Кордова"
Команда во многом похожа на своего противника. Она тоже совсем недавно вернулась в высший аргентинский дивизион после длительной паузы - в данном случае это затянуло на 48 лет. Более того, парой лет ранее играли на уровне третьего дивизиона страны. Кроме того, особенных успехов в Примере нет. В прошлом сезоне было 16-е место в чемпионате. А в 2023-м году "железнодорожники" и вовсе набрали всего 29 очков, на 1 меньше, чем "Сармьенто". Более того, тяжело начинали и в рамках Кубка Диего Марадоны - проиграли и "Ньюэллс Олд Бойс", и "Годой Крус" (а до этого по пенальти проиграли в кубке "Индепендьенте"). И только с "Платенсе" получилось выиграть, причем в бурном поединке: поведя в 2 мяча, позволили гостям сравнять счет, но на 87-й минуте Анжелини все-таки оформил победные 3-2.
Статистика личных встреч
Большую часть поединков, 4 из 6, закончились ничьими, при единственной победе "Сентраль Кордова". И только в мае этого года, за счет единственного гола Гондоу, победил впервые "Сармьенто".
Прогноз
Букмекеры считают, что тут есть явный фаворит. Хорошо стартовавшая в кубке команда играет дома - ждем победы "Сармьенто" (коэффициент - 2,08).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram