"Крузейру"

Команда четырежды была чемпионом страны, а последний (шестой по счету) кубок выигрывала в 2018-м году. Но уже в следующем сезоне случился вылет из Бразилейрао, первый в истории! Причем оказалось, что бывший гранд застрял в Серии В. Только после того, как в проект "зашел" бывший воспитанник, Роналдо, получилось наконец-то прибавить. В прошлом сезоне "лисы" победили в том дивизионе. Более того, весной они взяли 4 победы в 6 первых турах Серии А... Вот только после этого выигрывали только дважды, в последний раз еще в начале июля. После этого началась неудачная серия, которая уже достигла 8 поединков кряду (3 поражения и 8 ничьих, в том числе 0-0 в крайнем туре с "Ред Булл Брагантино"). Пока что зона вылета довольно далеко - до "Сантоса" 5 очков. Но если проиграть, дистанция сократится более чем вдвое.

Статистика личных встреч

"Крузейро" выиграл трижды в четырех крайних поединках. В том числе в мае, вернувшись после вылета из Серии А в 2019-м году, "лисы" снова оформили успешные для себя 2-1.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Но они, как и гости, не впечатляют. Ждем "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,95).