EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года
Сантос Сантос
Серия A Бразилия 14 сен 2023, 18:00 Сантос - Крузейро
-
- : -
Бразилия,
Крузейро Крузейро
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.95
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

15 сентября на "Эштадиу Вила Белмиру" (Сантос) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сантос" встретится с "Крузейру". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

"Сантос"

Клуб дошел до того, что сейчас в полный рост перед них возник вопрос о выживании в Серии А. Нет, и раньше у популярной команды были проблемы, например, в прошлом сезоне было только двенадцатое место. Но сейчас о подобном остается только мечтать. На данный момент у "пейше" всего 21 очко, после 22 поединков - в итоге сползли на семнадцатое место, то есть в зону вылета. Понимая угрозу, в команде пытались прибавить, и в августе даже получилось выиграть у сильного противника - "Гремио". Но новых поводов для оптимизма уже не появлялось, даже наоборот. Оба крайних тура приносили поражения, причем проиграли не только "Атлетико Минейро", что уверенно идет в топ-10 - счет 0-2 повторился и с "Америкой Минейро", что только после этого поднялся с последней позиции.

"Крузейру"

Команда четырежды была чемпионом страны, а последний (шестой по счету) кубок выигрывала в 2018-м году. Но уже в следующем сезоне случился вылет из Бразилейрао, первый в истории! Причем оказалось, что бывший гранд застрял в Серии В. Только после того, как в проект "зашел" бывший воспитанник, Роналдо, получилось наконец-то прибавить. В прошлом сезоне "лисы" победили в том дивизионе. Более того, весной они взяли 4 победы в 6 первых турах Серии А... Вот только после этого выигрывали только дважды, в последний раз еще в начале июля. После этого началась неудачная серия, которая уже достигла 8 поединков кряду (3 поражения и 8 ничьих, в том числе 0-0 в крайнем туре с "Ред Булл Брагантино"). Пока что зона вылета довольно далеко - до "Сантоса" 5 очков. Но если проиграть, дистанция сократится более чем вдвое.

Статистика личных встреч

"Крузейро" выиграл трижды в четырех крайних поединках. В том числе в мае, вернувшись после вылета из Серии А в 2019-м году, "лисы" снова оформили успешные для себя 2-1.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Но они, как и гости, не впечатляют. Ждем "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,95).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.95
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Венесуэла - Уругвай 13 сентября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 17:00 Прогноз на матч Венесуэла - Парагвай 13 сентября 2023 года Эквадор Коэф.: 1.666 Уругвай Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 17:00 Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года Эквадор Коэф.: 1.92 Уругвай Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Чили - Колумбия 13 сентября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Чили - Колумбия 13 сентября 2023 года Чили Коэф.: 1.64 Колумбия Сделать ставку Linebet
Прогноз на матч Перу - Бразилия 13 сентября 2023 года Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 22:00 Прогноз на матч Перу - Бразилия 13 сентября 2023 года Перу Коэф.: 1.6 Бразилия Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 14 сентября 2023 года Кубок Профессиональной лиги Аргентины 13 сен 2023, 17:00 Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 14 сентября 2023 года Химнасия и Эсгрима Коэф.: 1.909 Велес Сарсфилд Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:41 У игрока Манчестер Сити Матео Ковачича подозрение на травму спины Новости футбола Сегодня, 14:58 Гвардиола первый в истории, кто потратил более двух миллиардов на трансферы Новости футбола Сегодня, 14:02 Позитивный допинг-тест Погба мог быть вызван пищевой добавкой Новости футбола Сегодня, 13:16 В Перу обратились к шаману, чтобы нейтрализовать Неймара и сборную Бразилии Новости футбола Сегодня, 12:41 Известно, когда начнутся продажи первых билетов на Чемпионат Европы-2024 Новости футбола Сегодня, 11:58 Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста Новости футбола Сегодня, 11:27 Президента Ла Лиги заявил, что действия Рубиалеса принесли большой вред репутации Новости футбола Сегодня, 10:49 Ювентус интересуется полузащитником сборной Украины Новости футбола Сегодня, 09:42 Бавария Мюнхен готова отпустить своего тренера тренировать сборную без компенсаций Новости футбола Сегодня, 09:00 Манчестер Юнайтед срочно ищет футболиста на проблемную позицию: есть кандидат
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Венесуэла - Парагвай 13 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чили - Колумбия 13 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Перу - Бразилия 13 сентября 2023 года Футбол 13 сен 2023 Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 14 сентября 2023 года Футбол 13 сен 2023 Прогноз на матч Сармьенто - Сентраль Кордова 14 сентября 2023 года Футбол 13 сен 2023 Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 14 сентября 2023 года Футбол 13 сен 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Сан-Паулу 14 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года