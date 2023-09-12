Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года
15 сентября на "Эштадиу Вила Белмиру" (Сантос) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сантос" встретится с "Крузейру". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.
"Сантос"
Клуб дошел до того, что сейчас в полный рост перед них возник вопрос о выживании в Серии А. Нет, и раньше у популярной команды были проблемы, например, в прошлом сезоне было только двенадцатое место. Но сейчас о подобном остается только мечтать. На данный момент у "пейше" всего 21 очко, после 22 поединков - в итоге сползли на семнадцатое место, то есть в зону вылета. Понимая угрозу, в команде пытались прибавить, и в августе даже получилось выиграть у сильного противника - "Гремио". Но новых поводов для оптимизма уже не появлялось, даже наоборот. Оба крайних тура приносили поражения, причем проиграли не только "Атлетико Минейро", что уверенно идет в топ-10 - счет 0-2 повторился и с "Америкой Минейро", что только после этого поднялся с последней позиции.
"Крузейру"
Команда четырежды была чемпионом страны, а последний (шестой по счету) кубок выигрывала в 2018-м году. Но уже в следующем сезоне случился вылет из Бразилейрао, первый в истории! Причем оказалось, что бывший гранд застрял в Серии В. Только после того, как в проект "зашел" бывший воспитанник, Роналдо, получилось наконец-то прибавить. В прошлом сезоне "лисы" победили в том дивизионе. Более того, весной они взяли 4 победы в 6 первых турах Серии А... Вот только после этого выигрывали только дважды, в последний раз еще в начале июля. После этого началась неудачная серия, которая уже достигла 8 поединков кряду (3 поражения и 8 ничьих, в том числе 0-0 в крайнем туре с "Ред Булл Брагантино"). Пока что зона вылета довольно далеко - до "Сантоса" 5 очков. Но если проиграть, дистанция сократится более чем вдвое.
Статистика личных встреч
"Крузейро" выиграл трижды в четырех крайних поединках. В том числе в мае, вернувшись после вылета из Серии А в 2019-м году, "лисы" снова оформили успешные для себя 2-1.
Прогноз
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Но они, как и гости, не впечатляют. Ждем "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,95).
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