"Куритиба"

Команда вполне может быть обозначена как "футбольный лифт". В 2018-2019 и 2021-м "Coxa Branca" был в Серии В, а в прошлом сезоне, вернувшись, финишировав на пятнадцатом месте, неподалеку от зоны вылета. Сейчас же только "Америка Минейро" набрала меньше очков, 13 против 14. Хуже всего для болельщиков то, что львиную часть баллов, десять, набрали на коротком отрезке в четырех поединках в июле. А после этого, вот уже в 5 турах Бразилейрао, не удалось ни разу даже за ничью зацепиться - неизменно проигрывали всем подряд. В итоге теперь до спасительной зоны аж 7 очков, половина того, что удалось заработать за весь отыгранный чемпионат.

Статистика личных встреч

В 11 крайних поединках между клубами Куритиба смогла выиграть только однажды. Но и "Сан-Паулу" за этот отрезок вышел победителем только четырежды. Остальные матчи, в том числе и весенний, приносили ничьи.

Прогноз

Букмекеры считают гостей явным аутсайдером. Они и правда совсем сдулись, так что возьмем "Сан-Паулу" при форе "-1,0 голов" (коэффициент - 1,75).