Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 4 сентября 2023 года
4 сентября на "Морумби" (Сан-Паулу)пройдет матч 22-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сан-Паулу" встретится с "Куритибой". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.
"Сан-Паулу"
Клуб проводит очередной посредственный сезон. Особенно как для многократного чемпиона страны, что трижды брал Копу Либертадорес. В прошлом году "трехцветные" заняли только 9-е место в итоговой турнирной таблице. Сейчас гранд идет даже ниже уровня-2022, набрав только 28 очков после 21 поединка. Правда, была еще и отдушина, в виде Копы Судамерикана, где только на этой неделе был ответный четвертьфинальный поединок против ЛДУ (Кито). При этом в 6 крайних турах Бразилейрао не удается никак выиграть. Причем недавно "триколор" смогли взять почетную нулевую ничью с "Ботафого", безусловным лидером нынешнего розыгрыша Серии А. Но после этого успеха гранд ухитрился проиграть аутсайдеру, Америке Минейро. Причем Пато (экс-игроку "Милана" вообще-то только 33) сравнивал счет на 81-й минуте, но потом хозяева успели оформить победные 2-1.
"Куритиба"
Команда вполне может быть обозначена как "футбольный лифт". В 2018-2019 и 2021-м "Coxa Branca" был в Серии В, а в прошлом сезоне, вернувшись, финишировав на пятнадцатом месте, неподалеку от зоны вылета. Сейчас же только "Америка Минейро" набрала меньше очков, 13 против 14. Хуже всего для болельщиков то, что львиную часть баллов, десять, набрали на коротком отрезке в четырех поединках в июле. А после этого, вот уже в 5 турах Бразилейрао, не удалось ни разу даже за ничью зацепиться - неизменно проигрывали всем подряд. В итоге теперь до спасительной зоны аж 7 очков, половина того, что удалось заработать за весь отыгранный чемпионат.
Статистика личных встреч
В 11 крайних поединках между клубами Куритиба смогла выиграть только однажды. Но и "Сан-Паулу" за этот отрезок вышел победителем только четырежды. Остальные матчи, в том числе и весенний, приносили ничьи.
Прогноз
Букмекеры считают гостей явным аутсайдером. Они и правда совсем сдулись, так что возьмем "Сан-Паулу" при форе "-1,0 голов" (коэффициент - 1,75).
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