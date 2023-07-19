Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года
20 июля состоится матч Кубка Аргентины между командами "Сан-Мартин" и "Велес". Встреча начнется в 17:45 по европейскому времени.
"Сан-Мартин"
Команда показала действительно хороший старт в сезоне, но в последнее время коллектив испытывает некоторые трудности и чередует победы и поражения.
Перед игрой на кубок в турнирной таблице "Сан-Мартин" занимает шестое место и борется за повышение в высшую лигу. В своем последнем поединке скромный коллектив потерпел поражение со счетом 1:2 от "Альмиранте Браун".
"Велес"
Для команды этот сезон вряд ли можно назвать удачным, ведь она показывает откровенно слабые выступления. "Велес" испытывает проблемы в обороне и имеет молодой и неопытный состав, что заметно отражается на уровне игры.
Несмотря на все такие трудности, "Велес" держится в верхней половине турнирной таблице и наверняка сохранит пропуску в высшей лиге по исходу текущего сезона.
Недавно команда сыграла в чемпионате сложный матч с “Сармьенто”, который завершился со счетом 1:1.
Прогноз
Игра будет очень напряженной, несмотря на разницу в классе у команд. Конечно, фаворитом в данной встрече можно считать "Велес", так как этот коллектив обладает более сильным составом и находится в хорошем расположении духа.
Мы же не будет списывать со счетов более скромных, но уверенных гостей, и предложим поставить на исход - обе команды забьют. На это событие букмекерские конторы предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.8, что, по нашему мнению, является завышенной котировкой.
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