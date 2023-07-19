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Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года
Сан Мартин Сан Мартин
Кубок Аргентины 20 июл 2023, 12:45 Сан Мартин - Велес Сарсфилд
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Аргентина,
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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20 июля состоится матч Кубка Аргентины между командами "Сан-Мартин" и "Велес". Встреча начнется в 17:45 по европейскому времени.

"Сан-Мартин"

Команда показала действительно хороший старт в сезоне, но в последнее время коллектив испытывает некоторые трудности и чередует победы и поражения.

Перед игрой на кубок в турнирной таблице "Сан-Мартин" занимает шестое место и борется за повышение в высшую лигу. В своем последнем поединке скромный коллектив потерпел поражение со счетом 1:2 от "Альмиранте Браун".

"Велес"

Для команды этот сезон вряд ли можно назвать удачным, ведь она показывает откровенно слабые выступления. "Велес" испытывает проблемы в обороне и имеет молодой и неопытный состав, что заметно отражается на уровне игры.

Несмотря на все такие трудности, "Велес" держится в верхней половине турнирной таблице и наверняка сохранит пропуску в высшей лиге по исходу текущего сезона.

Недавно команда сыграла в чемпионате сложный матч с “Сармьенто”, который завершился со счетом 1:1.

Прогноз

Игра будет очень напряженной, несмотря на разницу в классе у команд. Конечно, фаворитом в данной встрече можно считать "Велес", так как этот коллектив обладает более сильным составом и находится в хорошем расположении духа.

Мы же не будет списывать со счетов более скромных, но уверенных гостей, и предложим поставить на исход - обе команды забьют. На это событие букмекерские конторы предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.8, что, по нашему мнению, является завышенной котировкой.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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