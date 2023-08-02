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Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года
Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
Южноамериканский кубок 03 авг 2023, 18:00 Сан-Лоренсо - Сан-Паулу
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Международные,
Сан-Паулу Сан-Паулу
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.67
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3 августа состоится первый матч 1/8 финала Кубка Южной Америки, в котором сыграют Сан-Лоренсо и Сан-Паулу.

Сан-Лоренсо Альмагро

В чемпионате Аргентины команда финишировала на третьем место в турнирной таблице с 46 очками, получив путёвку в групповой этап Кубка Либертадорес на следующий сезон.

На стадии 1/16 финала Сан-Лоренсо обыграл колумбийский Медельин по сумме двух матчей.

Сан-Паулу

В этом сезоне бразильцы демонстрируют хороший уровень игры на внутренней арене.

В настоящее время они занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая лишь на два балла от первой шестерки, попадание в которую гарантирует им место в Кубке Либертадорес.

На групповом этапе Южноамериканского кубка они также выглядят очень уверенно. На данной стадии они заняли первое место с 16 очками при 5 победах и 1 ничьей.

Статистика и история

Букмекеры считают Сан-Лоренцо фаворитом этой встречи. На данный момент команда выиграла лишь два матча из последних пяти, в то время как Сан-Паулу не может победить в последних трех игрках.

Последняя встреча этих соперников завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. До этого была еще одна очная игра, которая завершилась победой бразильцев с таким же счетом.

Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу

Учитывая все нюансы и статистику, можно прийти к выводу, что матч будет мало результативным и обе команды не забьют. Если посмотреть на последние выступления команд, то данная ставка кажется очень даже проходной.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.67
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