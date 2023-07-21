Прогноз на матч Победа Базель Коэф.: 3.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В первом туре чемпионата Швейцарии сыграют одни из кандидатов на чемпионский титул – “Базель” и “Санкт-Галлен”. Встреча состоится 22 июля.

“Санкт-Галлен”

В гости к хозяевам поля приедет одна из самых титулованных команд Швейцарии, а также самый успешный клуб своей страны на международной арене.

В прошлом сезоне “Санкт-Галлен” занял шестое место в турнирной таблице, не пробившись в еврокубки.

Летом команда провела приличную подготовку к новому сезону, а самая яркая победая в товарищеских матчах была добыта в игре против “Вильярреала”. Испанскому клубу швейцарцы отгрузили шесть голов, при этом пропустили лишь раз.

“Базель”

20-кратные чемпионы Швейцарии провалили прошлый сезон, заняв лишь пятое место в турнирной таблице. Таким образом, в этом сезоне они сыграют в Лиге конференций, в прошлом розыгрыше которой они едва не дошли до полуфинала.

История противостояния

Между собой команды провели 66 матчей, лишь 16 из которых завершились победой “Санкт-Галлена”. В то же время на счету “Базеля” 36 побед.

В прошлом матче чемпионата Швейцарии между этими командами был зафиксирован довольно неожиданный исход. На своем поле “Санкт-Галлен” обыграл соперника со счетом 6:1, что стало самым крупным поражением “Базеля” в сезоне.

Прогноз на матч

Поражение в последней очной встрече ни о чем не говорит, так как на ту игру “Базель” выставил резервный состав, подумывая об ответной игре с “Фиорентиной” в Лиге конференций.

Мне кажется, что "сине-гранатовые" одержат победу в этом противостоянии, на что дают весьма неплохой коэффициент.

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