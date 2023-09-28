Прогноз на матч Самсунспор - Газиантеп 29 сентября 2023 года

Прогноз на матч Победа Самсунспор Коэф.: 1.95 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В пятницу, 29 сентября, в матче седьмого тура турецкой Суперлиги "Самсунспор" примет на своем поле "Газиантеп".

"Самсунспор"

Новый сезон стал сплошным провалом для “Самсунспора”. В шести турах нового первенства они ни разу не победили, набрав только одно очко. Благодаря таким результатам, “Самсунспор” справедливо расположился на последней, 20-й строчке в турнирной таблице.

Единственное очко коллектив набрал еще в первых турах, когда сыграл вничью с “Сивасспором”. После этого последовала черед гостевых поражений, в которых, к слову, “Самсунспор” регулярно поражал ворота соперников.

"Газиантеп"

Этот коллектив выглядит чуть лучше, но и это сложно назвать удовлетворительными результатами. Сейчас “Газиантеп” расположился на 18-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь три очка.

Первая и пока единственная победа “Газиантепа” состоялась в прошлом туре, когда они обыграли на своей арене “Истанбулспор” со счетом 2:0. В целом же, их игра далека от приемлемого уровня и весь сезон он проведут в борьбе за выживание в элите турецкого футбола.

Статистика и прогноз на матч.

"Самсунспор" не знает вкуса побед в последних 5 матчах, проиграв последние 4 игры. Интересно, что "Газиантеп" имеет серию из 6 матчей без поражений в играх с "Самсунспором" (3 победы + 3 ничьи). Несмотря на такой показатель, "Газиантеп" проиграл 6 из последних 7 матчей, одержав лишь одну победу.

Обе команды откровенно не вытягивают уровень турецкого чемпионата и наверняка в этой битве будет решаться судьба не трех, а шести очков. Стоит обратить внимание на то, что "Газиантеп" стабильно проигрывает на выезде, пропуская по два гола. "Самсунспор" дома играет не очень уверенно, хотя в прошлом сезоне славился результатами именно на домашней арене. Я рискну и поставлю, что первая команда победит.

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