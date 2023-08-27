Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.82 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

30 августа на "Луиджи Феррарис" (Генуя) пройдет 3-го тура в Серии В, в котором "Сампдория" встретится с "Венецией". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Сампдория"

Клуб иногда "выстреливал", забираясь в еврокубки. Но чаще, особенно в последнее время, приходилось вести борьбу за выживание, и далеко не всегда успешно. Вот и прошлый сезон был провален, и закончился вылетом с последнего места из Кальчо. За 38 матчей популярная команда набрала всего 19 очков. Выводить ее из кризиса поручили Андреа Пирло, хотя тот, при всей легендарности как футболист, тренировал пока мало и не особенно удачно (только по сезону в "Ювентусе" и "Фатих Карагюмрюк"). Традиционно после падения в Серию В и состав капитально обновился. Дебютировал на новом месте "Маэстро" неплохо: прошел с новыми подопечными "Зюдтироль" в кубке Италии (по пенальти после 1-1), выиграли в 1-м туре Серии В на выезде у "Тернаны" 2-1 (пропустив уже на 90+ минуте). Но потом провалились дома с "Пизой", ничем не ответив на пару пропущенных дома голов.

"Венеция" Команда, начиная с 2005-го года, пережили вот уже 3 "рестарта" после банкротства. Но при этом "крылатые львы" смогли наконец-то вернуться в Кальчо, пусть и только на 1 сезон, 2021-2022. В итоге снова последовал вылет после первой же попытки, "оранжево-черно-зеленые" под руководством экс-наставника московского "Спартака", заняли только 8-е место. Тем не менее, специалист остался на посту - зато достаточно активно обновляли состав. Новый сезон начался неудачно, с вылета из кубка - на поле "Специи" получилось отыграться на 2-2 в основное время, но проиграли в затяжной серии пенальти. Зато в рамках Серии В "Венеция" была неплоха: разгромила 3-0 "Комом" и отыгрались на ничью с "Козенцей", при удалении с тренерской скамейки Ваноли. Статистика личных встреч В сезоне 2021/2022 клубы пересеклись впервые после 2003-го. Тогда, в рамках Серии А, более опытная "Сампдория" взяла 4 очка из 6 возможных - 1-1 дома, 2-0 на выезде. Прогноз Букмекеры считают фаворитом "Сампдорию", что играет дома. Но оба клуба нестабильны, остановимся на нейтральных "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,82).

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