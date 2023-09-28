Прогноз на матч Салернитана - Интер 30 сентября 2023 года

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В матче седьмого тура итальянской Серии А Интер поедет в гости к Салернитане.Поединок пройдет на Стадио Арекки в субботу 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по среднеевропейскому времени.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

По стартовым матчам сезона, можно предположить, что Салернитане предстоит и в этом сезоне борьба за выживание, но команда имеет хорошие перспективы остаться в элите.

Посреди этой недели команда уступила Эмполи, который набрал первые очки в сезоне и забил первый гол. Как и Эмполи, Салернитана внизу турнирной таблицы.

Интер

Команда Симоне Индзаги находится в отличной форме. Интер в стартовых пяти матчах добыл пять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 5 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Казалось, что «черно-синие» выглядят главным фаворитом на победу в чемпионате. Но Интер неожиданно оступился. Команда посреди этой недели проиграла дома Сассуоло и позволила себя догнать Милану. Теперь в лидерах Серии А тандем миланских клубов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Салернитана не побеждает уже в шести матчах подряд, а в рамках Серии А еще с предпоследнего тура минувшего сезона.

Интер поражением от Сассуоло, прервал свою восьмиматчевую победную серию в чемпионате. Но забивает команда во всех без исключения матчах этого сезона.

Между собой команды провели лишь 6 матчей. 4 победы миланцев, 1 ничья и 1 победа Салернитаны (в далеком 1999 году). Разница мячей 15:4 в пользу Интера.

Прогноз

Интер, конечно, фаворит. Думаю, проблем у подопечных Симоне Индзаги не возникнет. Моя ставка — победа гостей с форой -1.

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