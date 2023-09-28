EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Салернитана - Интер 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Салернитана - Интер 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Салернитана - Интер М прогноз
Салернитана Салернитана
Серия А Италия 30 сен 2023, 14:45 Салернитана - Интер М
-
- : -
Италия, Salerno, Стадион Аречи
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче седьмого тура итальянской Серии А Интер поедет в гости к Салернитане.Поединок пройдет на Стадио Арекки в субботу 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по среднеевропейскому времени.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

По стартовым матчам сезона, можно предположить, что Салернитане предстоит и в этом сезоне борьба за выживание, но команда имеет хорошие перспективы остаться в элите.

Посреди этой недели команда уступила Эмполи, который набрал первые очки в сезоне и забил первый гол. Как и Эмполи, Салернитана внизу турнирной таблицы.

Интер

Команда Симоне Индзаги находится в отличной форме. Интер в стартовых пяти матчах добыл пять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 5 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Казалось, что «черно-синие» выглядят главным фаворитом на победу в чемпионате. Но Интер неожиданно оступился. Команда посреди этой недели проиграла дома Сассуоло и позволила себя догнать Милану. Теперь в лидерах Серии А тандем миланских клубов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Салернитана не побеждает уже в шести матчах подряд, а в рамках Серии А еще с предпоследнего тура минувшего сезона.

Интер поражением от Сассуоло, прервал свою восьмиматчевую победную серию в чемпионате. Но забивает команда во всех без исключения матчах этого сезона.

Между собой команды провели лишь 6 матчей. 4 победы миланцев, 1 ничья и 1 победа Салернитаны (в далеком 1999 году). Разница мячей 15:4 в пользу Интера.

Прогноз

Интер, конечно, фаворит. Думаю, проблем у подопечных Симоне Индзаги не возникнет. Моя ставка — победа гостей с форой -1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Гранада Коэф.: 1.7 Бетис Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Сельта Коэф.: 1.76 Алавес Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Дженоа Коэф.: 2.15 Рома Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Осасуна Коэф.: 1.6 Атлетико Мадрид Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Бока Хуниорс Коэф.: 1.98 Палмейрас Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:54 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 07:29 Дэвид Симэн выступил за увольнение Почеттино из Челси Новости футбола Сегодня, 06:06 Барселону официально обвинили в подкупе Негрейры Новости футбола Сегодня, 05:48 Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 04:37 Реал продлит контракт с одним из важнейших футболистов команды Новости футбола Сегодня, 04:29 Анчелотти признался, почему лидеры Реала пропустили последний матч Новости футбола Сегодня, 04:18 Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику Новости футбола Сегодня, 03:55 ВИДЕО. Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд Новости футбола Сегодня, 03:30 ВИДЕО. Хвича забил первый гол за последние полгода Новости футбола Сегодня, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года