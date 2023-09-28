Прогноз на матч Салернитана - Интер 30 сентября 2023 года
В матче седьмого тура итальянской Серии А Интер поедет в гости к Салернитане.Поединок пройдет на Стадио Арекки в субботу 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по среднеевропейскому времени.
Салернитана
В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.
По стартовым матчам сезона, можно предположить, что Салернитане предстоит и в этом сезоне борьба за выживание, но команда имеет хорошие перспективы остаться в элите.
Посреди этой недели команда уступила Эмполи, который набрал первые очки в сезоне и забил первый гол. Как и Эмполи, Салернитана внизу турнирной таблицы.
Интер
Команда Симоне Индзаги находится в отличной форме. Интер в стартовых пяти матчах добыл пять побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 5 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.
Казалось, что «черно-синие» выглядят главным фаворитом на победу в чемпионате. Но Интер неожиданно оступился. Команда посреди этой недели проиграла дома Сассуоло и позволила себя догнать Милану. Теперь в лидерах Серии А тандем миланских клубов.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Салернитана не побеждает уже в шести матчах подряд, а в рамках Серии А еще с предпоследнего тура минувшего сезона.
Интер поражением от Сассуоло, прервал свою восьмиматчевую победную серию в чемпионате. Но забивает команда во всех без исключения матчах этого сезона.
Между собой команды провели лишь 6 матчей. 4 победы миланцев, 1 ничья и 1 победа Салернитаны (в далеком 1999 году). Разница мячей 15:4 в пользу Интера.
Прогноз
Интер, конечно, фаворит. Думаю, проблем у подопечных Симоне Индзаги не возникнет. Моя ставка — победа гостей с форой -1.
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