Прогноз на матч Росарио Сентраль - Ривер Плейт 24 июля 2023 года
24 июля на "Эстадио Хиганте де Арроито" (Росарио) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Росарио Сентраль" сыграет против "Ривер Плейта". Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.
"Росарио Сентраль"
Команда в свое время набрала 4 чемпионских титула. Но в последнее время, в прошлом десятилетии, больше проявляла себя в кубковом формате, неоднократно добираясь до финала и в 2018-м, впервые в истории, выиграв этот турнир. Но в прошлогодней Примере "Canallas", например, только замкнули 2-й десяток в итоговой таблице. Сейчас, с одной стороны, получилось резко прибавить, поднявшись в верхнюю часть таблицы. С другой, нынешний поединок уже не особенно повлияет на ситуацию. Билет в Копа Судамерикана обеспечен, в тройку лучших не пробиться. Вот и с "Расинг" в Авельянеде сыграли только вничью, 1-1.
"Ривер Плейт"
Клуб в последнее время был лучше в Копе Либертадорес. Там "миллионеры" побеждали и в 2015-м, и в 2018-м годах, а вот в родной Аргентине чемпионский титул пришлось ждать 7 долгих лет. Более того, наконец-то добыв этот трофей, уже 36-й в истории, амбициозный клуб скатился в прошлом года на 3-е место. Ставка в такой ситуации на Мартина Демикелиса в такой ситуации была рискованной. Но начинающий тренер пока что отлично справляется. Да, в Копе Либертадорес было только 4 очка после 4-х туров, но и там все исправили, выиграв оба крайних матча и пройдя из группы в плей-офф. Ну, а в Примере, откровенно говоря, не было особенно достойной конкуренции. Но это заслуга самой команды, что очень много выигрывала и оторвалась ото всех преследователей. Вот только что теперь мотивации на борьбу в последнем туре нет.
Статистика личных встреч
У "Ривер Плейта" было 3 победы кряду Но "Росарио Сентраль" сначала взял ничью, а, в прошлом году, оформил в октябре выездную победу 2-1.
Прогноз
Букмекерские конторы больше верят в победу новоиспеченного чемпиона. Но мотивации нет у обоих сторон - ставим на то, что тут будет "тотал меньше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,88).
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