АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Росарио Сентраль - Ривер Плейт 24 июля 2023 года

Прогноз на матч Росарио Сентраль - Ривер Плейт 24 июля 2023 года

Прогноз на матч Росарио Сентраль - Ривер Плейт 24 июля 2023 года
Росарио Сентраль Росарио Сентраль
Примера-дивизион Аргентина 23 июл 2023, 20:00 Росарио Сентраль - Ривер Плейт
-
- : -
Аргентина,
Ривер Плейт Ривер Плейт
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.88
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.35
Сделать ставку

24 июля на "Эстадио Хиганте де Арроито" (Росарио) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Росарио Сентраль" сыграет против "Ривер Плейта". Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.

"Росарио Сентраль"

Команда в свое время набрала 4 чемпионских титула. Но в последнее время, в прошлом десятилетии, больше проявляла себя в кубковом формате, неоднократно добираясь до финала и в 2018-м, впервые в истории, выиграв этот турнир. Но в прошлогодней Примере "Canallas", например, только замкнули 2-й десяток в итоговой таблице. Сейчас, с одной стороны, получилось резко прибавить, поднявшись в верхнюю часть таблицы. С другой, нынешний поединок уже не особенно повлияет на ситуацию. Билет в Копа Судамерикана обеспечен, в тройку лучших не пробиться. Вот и с "Расинг" в Авельянеде сыграли только вничью, 1-1.

"Ривер Плейт"

Клуб в последнее время был лучше в Копе Либертадорес. Там "миллионеры" побеждали и в 2015-м, и в 2018-м годах, а вот в родной Аргентине чемпионский титул пришлось ждать 7 долгих лет. Более того, наконец-то добыв этот трофей, уже 36-й в истории, амбициозный клуб скатился в прошлом года на 3-е место. Ставка в такой ситуации на Мартина Демикелиса в такой ситуации была рискованной. Но начинающий тренер пока что отлично справляется. Да, в Копе Либертадорес было только 4 очка после 4-х туров, но и там все исправили, выиграв оба крайних матча и пройдя из группы в плей-офф. Ну, а в Примере, откровенно говоря, не было особенно достойной конкуренции. Но это заслуга самой команды, что очень много выигрывала и оторвалась ото всех преследователей. Вот только что теперь мотивации на борьбу в последнем туре нет.

Статистика личных встреч

У "Ривер Плейта" было 3 победы кряду Но "Росарио Сентраль" сначала взял ничью, а, в прошлом году, оформил в октябре выездную победу 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в победу новоиспеченного чемпиона. Но мотивации нет у обоих сторон - ставим на то, что тут будет "тотал меньше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,88).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.88
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.35
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Челси Коэф.: 1.8 Рексем Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 21 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Коэф.: 1.67 Арсенал Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Биркиркара Коэф.: 1.9 Марибор Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:30 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года ФK Флора Паиде Коэф.: 2.3 Б36 Тарсхавн Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Милсами Коэф.: 1.7 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:30 Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:42 Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование Новости футбола Сегодня, 13:30 "РБ Лейпциг" арендовал таланта ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" может купить защитника сборной Англии из-за травмы Фофана Новости футбола Сегодня, 12:55 "Милан" купил голландского полузащитника Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Хонка - Тобол 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Левадия - Жилина 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года