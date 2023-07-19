"Ривер Плейт"

Клуб в последнее время был лучше в Копе Либертадорес. Там "миллионеры" побеждали и в 2015-м, и в 2018-м годах, а вот в родной Аргентине чемпионский титул пришлось ждать 7 долгих лет. Более того, наконец-то добыв этот трофей, уже 36-й в истории, амбициозный клуб скатился в прошлом года на 3-е место. Ставка в такой ситуации на Мартина Демикелиса в такой ситуации была рискованной. Но начинающий тренер пока что отлично справляется. Да, в Копе Либертадорес было только 4 очка после 4-х туров, но и там все исправили, выиграв оба крайних матча и пройдя из группы в плей-офф. Ну, а в Примере, откровенно говоря, не было особенно достойной конкуренции. Но это заслуга самой команды, что очень много выигрывала и оторвалась ото всех преследователей. Вот только что теперь мотивации на борьбу в последнем туре нет.

Статистика личных встреч

У "Ривер Плейта" было 3 победы кряду Но "Росарио Сентраль" сначала взял ничью, а, в прошлом году, оформил в октябре выездную победу 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в победу новоиспеченного чемпиона. Но мотивации нет у обоих сторон - ставим на то, что тут будет "тотал меньше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,88).