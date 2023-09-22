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Прогноз на матч Рейнджерс - Мотеруэлл 24 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Рейнджерс - Мотеруэлл 24 сентября 2023 года
Рейнджерс Рейнджерс
Премьер-лига Шотландия 24 сен 2023, 10:00 Рейнджерс - Мозервелл
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- : -
Шотландия, Glasgow, Ibrox Stadium
Мозервелл Мозервелл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.11
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В субботу, 24 сентября, на Айброкс Стэдиум в Глазго состоится матч 6 тура шотландского Премьершипа между Рейнджерс и Мазервеллом. Старт поединка запланирован на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Рейнджерс

Хозяева предстоящего матча все еще считаются второй силой в шотландском футболе, однако на данный момент они далеки от этого статуса. Перед стартом шестого тура команда Майкла Билли занимает только четвертую строчку в таблице. Отставание от Селтика уже составляет четыре очка, а между двумя главными врагами также есть Сент-Миррен и Мазервелл. Помимо поражения Селтику в одном из предыдущих туров Джерс неожиданно оступились в игре с Килмарноком в дебютной игре нового сезона. Конечно, в борьбе за чемпионство еще ничего неясно, однако Рейнджерс снова повесил на себя ярлык команды, которая догоняет.

Но есть и положительные новости. Джерс не смогли надолго задержаться в Лиге чемпионов: после прохода швейцарского Серветта в раунде плей-офф коллектив потерпел поражение от ПСВ (после ничьей дома 2:2 в гостях клуб из Глазго проиграл 1:5). А уже в Лиге Европы The Teddy Bears провели один матч, обыграв на своём поле Бетис 1:0. Эта встреча, к слову, состоялась посреди текущей недели. Так что к матчу чемпионата команда подходит в хорошем настроении.

Мотеруэлл

В течение последнего десятилетия "сталевары" завершали первую часть шотландского чемпионата практически на любой строчке таблицы: восьмые, шестые, девятие, третьи, вновь восьмые, седьмые, десятые, четвёртые, одиннадцатые и снова третьи. А в далёком 2013 году даже становились вице-чемпионами страны. Как видим, стабильность - это не про Мотеруэлл, ожидать от него можно чего угодно.

Видимо, текущий сезон как раз о возможном успехе. После пяти туров коллектив довольно неожиданно идёт третьим, опережая даже легендарный Рейнджерс. Также всего на один балл впереди находится Сент-Миррен, поэтому шансы в боротьбе за Лиги чемпионов (в квалификацию попадает вице-чемпион) довольно высоки.

Впрочем, серьезных испытаний у "сталеваров" в текущем чемпионате еще не было. За пять предыдущих туров из соперников, входящих в топ-6 команда встречалась только с Хартсом и Сент-Мирреном - последним проиграла. Поединок с Рейнджерс должен стать проверкой на прочность и амбиций в борьбе за серьезные места.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Рейнджерс практически не бывает проблем в играх Мотеруэллом. Например, "Джерс" выиграли четыре последних очных матча, а в целом обыгрывали своего ближайшего оппонента уже более двух сотен раз, в то время как у "сталеваров" лишь 42 победы.

Любопытно, что ни Рейнджерс, ни Мотеруэлл не входят в топ команд шотландского Премьершипа на старте сезона по результативности: в среднем в играх с участием этих команд за 90 минут забивается по 2 мяча.

Прогноз

Обе команды на старте сезона не показывают результативный футбол - это правда. Но при этом Рейнджерс и Мотеруэлл регулярно пропускают. К тому же в очных встречах зрители часто наблюдают обмен голами. Поэтому поверю, что и на этот раз мы увидим голы от обоих соперников.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.11
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