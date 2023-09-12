"Гремио"

Команда в прошлом сезоне была вынуждена играть в Серии В. Такое периодически случается со многими местными грандами. Благо, что "мушкетеры" смогли, как и многие до них, добиться повышения "с ходу", пусть и со второго места в розыгрыше-2022. И сейчас Луис Суарес (писали, что он то ли завяжет из-зта травмы колена, или переберется к Месси в "Интер Майами", но легендарный уругваец остался и уже забил 6 мячей) и компания смогли стать лидерами и на более высоком уровне. Сейчас у низ в крайних турах победы над "Крузейро" (3-0) и "Куябой" (2-0), что позволяет с 39-ю очками идти на третьей позиции. Но у "Фламенгу" такое же количество набранных баллов, правда, "стервятники" сыграли на 1 поединок больше, 22 против 21.

Статистика личных встреч

Стороны 6 первых поединков кряду строго обменивались домашними победами. И только в этом сезоне, во время матча после двухлетней паузы, они выдали ничью 3-3.

Прогноз

Букмекеры склонны ждать победы "Брагантино". Но и "Гремио" тоже хорош, так что ставим на нейтральные "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,94).