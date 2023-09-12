Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года
15 сентября на "Наби Аби Шедид" (Браганса-Паулиста) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Ред Булл Брагантино" встретится с "Гремио". Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.
"Ред Булл Брагантино"
Клуб в последние годы показывал довольно разные результаты. Если в 2021-м получилось дойти до финала Копа Судамерикана, еще и в сочетании с шестым местом в Бразилейрао. Но в следующем цикле "львы" откатились на двенадцатую итоговую позицию. По сравнению с этим, получилось немного прибавить. Разочаровал в чем-то коллектив своим выступлением в Копа Судамерикана: вышли из группы, но для того, чтобы в 1/8 финала, обменявшись ничьими, по пенальти проиграли кризисной на внутренней арене "Америке Минейро". Зато в чемпионате получается неплохо. У "Куябы" дома получилось дома выиграть 2-0, правда, потом на поле "Крузейро" была нулевая ничья. Этого хватило для того, чтобы с 32-ю очками идти на шестой позиции в текущей турнирной таблицы.
"Гремио"
Команда в прошлом сезоне была вынуждена играть в Серии В. Такое периодически случается со многими местными грандами. Благо, что "мушкетеры" смогли, как и многие до них, добиться повышения "с ходу", пусть и со второго места в розыгрыше-2022. И сейчас Луис Суарес (писали, что он то ли завяжет из-зта травмы колена, или переберется к Месси в "Интер Майами", но легендарный уругваец остался и уже забил 6 мячей) и компания смогли стать лидерами и на более высоком уровне. Сейчас у низ в крайних турах победы над "Крузейро" (3-0) и "Куябой" (2-0), что позволяет с 39-ю очками идти на третьей позиции. Но у "Фламенгу" такое же количество набранных баллов, правда, "стервятники" сыграли на 1 поединок больше, 22 против 21.
Статистика личных встреч
Стороны 6 первых поединков кряду строго обменивались домашними победами. И только в этом сезоне, во время матча после двухлетней паузы, они выдали ничью 3-3.
Прогноз
Букмекеры склонны ждать победы "Брагантино". Но и "Гремио" тоже хорош, так что ставим на нейтральные "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,94).
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