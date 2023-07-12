"Росарио Сентраль"

Клуб в прошлом десятилетии блистал разве что в кубковом формате. "Негодяи" в 2014-2016 трижды добирались там до финала, а в 2018-м смогли выиграть трофей, первый такой для себя за всю историю. Да, были чемпионства, аж 4, но все они пришлись еще на 70-80-е годы прошлого века. Но, например, прошлый сезон в Примере закончился только 20-й позицией. Сейчас, под руководством Мигеля Анхеля Руссо, "железнодорожники" долго держались среди лидеров. Но вот уже больше месяцев команда никак не может выиграть у своего соперника. У нее были ничьи при поражении "Сан-Лоренсо". И только с "Сентраль Кордоба" наконец-то получилось добиться максимума - причем сразу с "гроссмейстерским счетом", классическим итогом 2-0..

Статистика личных встреч

"Расинг" выиграл 5 из 7 крайних поединков. На этом отрезке "Росарио Сентраль" побеждал только однажды, в октябре позапрошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, хозяевам арены. Они больше мотивированы - рискнем ставить на то, что "Расинг" выиграла (коэффициент - 2,13).