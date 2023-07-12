Прогноз на матч Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 15 июля 2023 года
15 июля на"ЭстадиоХуан Доминго Перон" (Авельянеда) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Расинг Авельянеда" сыграет против "Росарио Сентраль". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.
"Расинг Авельянеда"
Команда имеет довольно противоречивую, но яркую историю. Достаточно сказать, что "La Academia" треть своих чемпионских титулов, 3 из 9, выиграли в этом веке, пережив банкротство в конце прошлого. Крайний трофей был взять в 2019-м, а в прошлогодней Примере сильнее был только гранд, "Бока Хуниорс". Сейчас вице-чемпион скатился за пределы первой десятки чемпионата. Впрочем, "академики" отлично провели групповой этап Копы Либертадорес, набрав там 13 очков, да и на внутренней арене после жуткого весеннего провала, с 1-м очком в 7 турах, получилось выдать затяжную беспроигрышную серию. Она на данный момент достигла 8 матчей Примеры кряду, правда, в 5 из них, в том числе в обоих последних, приносили только ничьи.
"Росарио Сентраль"
Клуб в прошлом десятилетии блистал разве что в кубковом формате. "Негодяи" в 2014-2016 трижды добирались там до финала, а в 2018-м смогли выиграть трофей, первый такой для себя за всю историю. Да, были чемпионства, аж 4, но все они пришлись еще на 70-80-е годы прошлого века. Но, например, прошлый сезон в Примере закончился только 20-й позицией. Сейчас, под руководством Мигеля Анхеля Руссо, "железнодорожники" долго держались среди лидеров. Но вот уже больше месяцев команда никак не может выиграть у своего соперника. У нее были ничьи при поражении "Сан-Лоренсо". И только с "Сентраль Кордоба" наконец-то получилось добиться максимума - причем сразу с "гроссмейстерским счетом", классическим итогом 2-0..
Статистика личных встреч
"Расинг" выиграл 5 из 7 крайних поединков. На этом отрезке "Росарио Сентраль" побеждал только однажды, в октябре позапрошлого года.
Прогноз
Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, хозяевам арены. Они больше мотивированы - рискнем ставить на то, что "Расинг" выиграла (коэффициент - 2,13).
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