Прогноз на матч ПСЖ - Аль-Наср 25 июля 2023 года
Гранды европейского футбола продолжают активно готовиться к старту нового сезона. 25 июля свой контрольный матч сыграет чемпион Франции ПСЖ, а его соперником будет саудовский “Аль-Наср”.
“ПСЖ”
Несмотря на уверенную победу в чемпионате Франции, команда провалилась в Лиге чемпионов. Летом много игроков покинуло клуб, также команда получила нового тренера.
На место опытных ветеранов пришли новые перспективные футболисты, но атмосфера в команде пока нестабильная, на что влияет ситуация вокруг форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.
В последнем товарищеском матче "ПСЖ" победил "Гавр" со счетом 2:0.
"Аль-Наср"
Зимой команду пополнил португалец Криштиану Роналду, но он не помог “Аль-Насру” вернуть себе титул чемпиона страны.
Провал в прошлом сезоне привел к глобальным переменам в команде: у нее появился новый тренер, а также были подписаны Брозович и Фофана.
На данный момент "Аль-Наср" демонстрирует слабые результаты в товарищеских матчах, успев проиграть "Сельте" и "Бенфике".
История противостояния
Ранее команды не встречались в официальных матчах. “Аль-Наср” проиграл два последних матча, в то время как "ПСЖ" потерпел всего одно поражение в своих пяти последних встречах.
Прогноз на матч
Фаворитом в этом противостоянии считается чемпион Франции, у которого более сильный состав. Даже несмотря на плохую игровую форму, парижане должны побеждать такого скромного для себя соперника.
Мне кажется, что французы все же смогут победить, и мы увидим много голов. Поставлю на победу первой команды с форой -1.5.
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