Гранды европейского футбола продолжают активно готовиться к старту нового сезона. 25 июля свой контрольный матч сыграет чемпион Франции ПСЖ, а его соперником будет саудовский “Аль-Наср”.

“ПСЖ”

Несмотря на уверенную победу в чемпионате Франции, команда провалилась в Лиге чемпионов. Летом много игроков покинуло клуб, также команда получила нового тренера.

На место опытных ветеранов пришли новые перспективные футболисты, но атмосфера в команде пока нестабильная, на что влияет ситуация вокруг форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.

В последнем товарищеском матче "ПСЖ" победил "Гавр" со счетом 2:0.

"Аль-Наср"

Зимой команду пополнил португалец Криштиану Роналду, но он не помог “Аль-Насру” вернуть себе титул чемпиона страны.

Провал в прошлом сезоне привел к глобальным переменам в команде: у нее появился новый тренер, а также были подписаны Брозович и Фофана.

На данный момент "Аль-Наср" демонстрирует слабые результаты в товарищеских матчах, успев проиграть "Сельте" и "Бенфике".

История противостояния

Ранее команды не встречались в официальных матчах. “Аль-Наср” проиграл два последних матча, в то время как "ПСЖ" потерпел всего одно поражение в своих пяти последних встречах.

Прогноз на матч

Фаворитом в этом противостоянии считается чемпион Франции, у которого более сильный состав. Даже несмотря на плохую игровую форму, парижане должны побеждать такого скромного для себя соперника.

Мне кажется, что французы все же смогут победить, и мы увидим много голов. Поставлю на победу первой команды с форой -1.5.