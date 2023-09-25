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Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023
Мюнстер Мюнстер
Кубок Германии 26 сен 2023, 14:45 Мюнстер - Бавария
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Германия, Munster, Preussenstadion
Бавария Бавария
Обзор Н2Н Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч П2(-3.5)
Коэф.: 1.88
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Во вторник, 26 сентября, состоится перенесенный матч первого раунда Кубка Германии между Пройссен Мюнстер и Баварией. Стартовый свисток главный арбитр даст в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Пройссен Мюнстер

Очень-очень давно Пройссен даже становился вице-чемпионом Западной Германии. В 1951 году коллектив выиграл свой квартет на групповом этапе, а в финале уступил Кайзерслаутерну, хотя первым открыл счет. Этот успех позволил клубу стать одним из основателей Бундеслиги. Первый сезон начался в 1963 году и Пройссен сразу же вылетел в Региональлигу. Все остальные достижения команды локальны и не имеют особого значения для широкой общественности: победа в Региональлиге, аматорской Оберлиге Вестфалии, а в 2021 году “орлы” становились победителем Кубка Вестфалии.

В сезоне-2022/2023 Пройссен стал победителем Западной Региональлиги и впервые за два года вернулся в 3.Лигу немецкого футбола. Однако там пока особых достижений нет: после семи туров на счету команды семь очков и преимущество лишь в один балл от зоны вылета.

Бавария

“Рекордмастер” на фоне своего оппонента - клуб из абсолютно другой реальности. На данный момент Бавария лидирует в Бундеслиге, правда, Байер находится рядом и не отстает. Помимо этого коллектив Томаса Тухеля уже стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, одержав победу над Манчестер Юнайтед (4:3).

Единственной неудачей на старте сезона для Баварии стала игра за Суперкубок Германии, из-за которого встречу Кубка с Пройссеном и пришлось перенести. В середине августа мюнхенцы на своем поле сенсационно проиграли РБ Лейпциг 0:3.

Интересные факты и история личных встреч

Пройссен и Бавария в последнее время лишь однажды встречались между собой. Конечно же, это была другая игра Кубка Германии. В 2014 году “рекордмастер” на выезде победил 4:1 (Гетце, Мюллер, Алаба и Писарро забивали за фаворита), а Левандовски в компенсированное время еще и пенальти не реализовал.

Интересно будет увидеть, выпустит ли Томас Тухель своих главных звезд хотя бы на замену во втором тайме. Например, Харри Кейн отличается результативными действиями в трех подряд матчах за Баварию. В игре с Байером был гол, против Манчестер Юнайтед гол плюс пас, а на прошлых выходных в матче с Бохумом сразу три гола и два ассиста.

Прогноз

Нет смысла говорить о шансах хозяев на сенсацию. Бавария выиграет этот матч даже если тренерский штаб бросит в бой резервный состав. Другой вопрос, насколько “рекордмастер” будет жаждать уверенной победы. Матч против Бохума на выходных, который завершился победой 7:0, намекает, что Пройссен ничего хорошего не ждет.

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Прогноз на матч П2(-3.5)
Коэф.: 1.88
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