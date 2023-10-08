Прогноз на матч Порт Вейл — Ньюкасл U21 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Порт Вейл Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Порт Вейл будет принимать юношеский состав Ньюкасла. Матч пройдет во вторник 10 октября на Вейл Парк. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Порт Вейл

Порт Вейл в своей истории дважды побеждал в Трофее Футбольной Лиги, который считается третьим по рангу кубковым турниром в Англии (после Кубка Англии и Кубка Английской Лиги). Было это достаточно давно — в 1993 и 2001 годах.

Команда несколько лет назад повысилась в классе и поднялась из Лиги 2. Сейчас Порт Вейл выступает в Лиге 1, где проводит время в основном в борьбе за выживание. А вот в начале этого сезона клуб пока вверху таблицы с прицелом на борьбу за выход в Чемпионшип. 17 набранных очков в 12-ти матчах позволяют занимать 9-е место.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Порт Вейл минимально одолел Крю в первом туре.

Ньюкасл U21

Ньюкасл U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.

В нынешнем сезоне команда является одним из аутсайдеров турнира. Ньюкасл U21 с одной победой в шести матчах расположился на 21-м месте в турнирной таблице.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Ньюкасл U21 успел в гостях уступить Рексему в матче первого тура.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Порт Вейл проигрывает и не забивает уже три матча кряду.

Ньюкасл U21 не знает побед уже в восьми поединках подряд. Предыдущие четыре матча команда сыграла вничью.

Между собой команды встречались дважды. Оба матча проходили в рамках Трофея Футбольной Лиги и в обоих победу праздновал Порт Вейл.

Прогноз

Порт Вейл несмотря на неудачную серию выглядит явным фаворитом. Думаю у хозяев не возникнет проблем в этом матче.

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