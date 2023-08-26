"Парма"

Команда так и не смогла помочь своей (да и общефутбольной) легенде, Буффону, выдать последнее достижение в рамках длительной и славной карьере. Джиджи явно намеревался напоследок, вернувшись в родной клуб, помочь тому вернуться в Серию А. Но "крестоносцы" не справились ни в позапрошлом розыгрыше, ни в сезоне 2022/2023. Летом они финишировали только 4-ми, в итоге уступив еще в полуфинальном раунде плей-офф будущему триумфатору, "Кальяри". В итоге голкипер все-таки завершил свою долгую и славную карьеру. А вот Фабио Пеккья сохранил тренерский пост, который занял год назад. Что же, есть надежды, что у него со 2-й попытки получится лучше. Как минимум, стартовали "крестоносцы" этим летом удачно, сумев обыграть и "Феральписало", и "Читтаделлу" - правда, с обоими играя дома.

Статистика личных встреч

В 2021-2022 годах 3 поединка кряду были сыграны вничью. И только в феврале этого года "Пиза" выиграла в гостях за счет единственного мяча Туре.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев арены. Понятно, что тут не будет обилия мячей, можно смело ставить на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).