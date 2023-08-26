Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года
29 августа на "Арена Гарибальди - Стадио Ромео Анконетани" (Пиза) пройдет матч 3-го тура в Серии В, в котором "Пиза" встретится с "Пармой". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.
"Пиза"
Клуб за все время провел только 7 лет в Серии А. При этом количество банкротство и ситуаций, когда была угроза ликвидации, было не меньше. Очередной кризис получилось преодолеть в конце прошлого десятилетия. В 2019-м году получилось оформить очередное уже повышение из 3-го дивизиона Италии. Но максимум потенциала проекта - это середина таблицы в Серии В. Так, в прошлом сезоне было только 11-е место. А сейчас получилось достойно стартовать - забив 25-го августа "Сампдории" в начале каждого из таймов, гости смогли выиграть в Генуе с солидным итоговым счетом, 2-0. Особняком отметим, что сейчас летнее усиление состава было обеспечено во многом за счет "Монцы", у которой арендовали последовательно Д'Алессандро, Барбериса и Валоти.
"Парма"
Команда так и не смогла помочь своей (да и общефутбольной) легенде, Буффону, выдать последнее достижение в рамках длительной и славной карьере. Джиджи явно намеревался напоследок, вернувшись в родной клуб, помочь тому вернуться в Серию А. Но "крестоносцы" не справились ни в позапрошлом розыгрыше, ни в сезоне 2022/2023. Летом они финишировали только 4-ми, в итоге уступив еще в полуфинальном раунде плей-офф будущему триумфатору, "Кальяри". В итоге голкипер все-таки завершил свою долгую и славную карьеру. А вот Фабио Пеккья сохранил тренерский пост, который занял год назад. Что же, есть надежды, что у него со 2-й попытки получится лучше. Как минимум, стартовали "крестоносцы" этим летом удачно, сумев обыграть и "Феральписало", и "Читтаделлу" - правда, с обоими играя дома.
Статистика личных встреч
В 2021-2022 годах 3 поединка кряду были сыграны вничью. И только в феврале этого года "Пиза" выиграла в гостях за счет единственного мяча Туре.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев арены. Понятно, что тут не будет обилия мячей, можно смело ставить на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).
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