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Прогноз на матч Перу — Аргентина 18 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Перу - Аргентина прогноз
Перу Перу
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 17 окт 2023, 22:00 Перу - Аргентина
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Международные,
Аргентина Аргентина
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.6
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Перу и Аргентины. Матч пройдет на Эстадио Насьональ де Лима в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 04:00 по среднеевропейскому времени.

Перу

Сборная совершила прорыв пять лет назад. То поколение Герреро и Фарфана подарило возвращение на Чемпионат Мира. Достаточно сказать, что до 2018-го перуанцы туда пробивались еще в далеком 1982-м. Симпатично смотревшиеся, хотя и не вышедшие тогда из группы «инки» и следующую квалификацию провели на том же уровне, закончив пятыми и отправившись в стыковые поединки. Против них сыграл регламент: единственный матч с Австралией был выездным, и, сыграв 0:0 в основное и дополнительное время, южноамериканцы дрогнули в серии пенальти.

Новый отборочный цикл команда начала провально: одна ничья и ни одного забитого гола в трех матчах.

Аргентина

Сборная Аргентины начинает новый отборочный цикл в ранге действующего чемпиона мира и действующего победиля Копа Америка. У подопечных Лионеля Скалони достаточно времени на подготовку защиты титула. Нет сомнений в том, что Аргентина успешно преодолеет квалификацию, но хороший старт отбора — залог успеха.

А стартовала команда действительно хорошо. Сначала аргентинцы минимально одлели Эквадор, а затем не заметили сопротивления боливийской сборной. В минувшем поединке Аргентина добилась победы над сборной Парагвая, что позволило возглавить турнирную таблицу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Перуанцы победили лишь в одном из последних семи матчей.
  • Аргентина не пропускает в последних семи поединках.
  • Перу не побеждает Аргентину с 1997-го года.

Прогноз

Аргентина должна продлевать свою успешную серию. Команда будет безоговорочным фаворитом этого матча, а ставить предлагаю на ее победу с форой -1.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.6
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