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Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Парагвай - Боливия прогноз
Парагвай Парагвай
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 17 окт 2023, 18:30 Парагвай - Боливия
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Международные,
Боливия Боливия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+2)
Коэф.: 1.57
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Парагвая и Боливии. Матч пройдет на Эстадио Антонио Аранда в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 00:30 по среднеевропейскому времени.

Парагвай

Команда на стыке веков играла, как обычно, прагматично. Но наличие в обойме, в разное время, таких харизматичных лидеров, как Чилаверт (недавно голкипер баллотировался тут в президенты, правда, голосов набрал менее 1%) и Санта Круз, позволяли стабильно играть на чемпионатах мира.

После 2010-го на такой уровень они не пробивались, а прошлый цикл и вовсе стал провальным, с шестнадцатью очками в итоговой таблице.

Сейчас Парагвай уже успел проиграть скромной Венесуэле и пока не побеждал в этом отборочном турнире.

Боливия

Сборная Боливии считается одной из самых слабых команд Южной Америки. Команда всего трижды принимала участие в Чемпионатах Мира, где успела провести шесть матчей. Не проиграла боливийцы лишь один раз, а общий счет 1:20. С другой стороны Боливия всегда дает бой и так просто очки у нее не отобрать.

Новый отборочный цикл начался неудачно. Три поражения с общим счетом 2:10 и последнее место. Однако, справедливости ради отмечу, что в соперниках боливийской сборной были сильнейшие команды континента — Аргентина и Бразилия.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Парагвай не может забить в трех играх подряд.
  • У Боливии одна победа в 14-ти предыдущих поединках.
  • В последних трех очных матчах было забито по 4 гола.

Прогноз

Думаю, что эта игра тоже станет результативной. И хоть фаворитом будут хозяева, я буду ставить на победу Боливии с форой +2.

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Прогноз на матч П2(+2)
Коэф.: 1.57
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