Прогноз на матч Панатинаикос - АЕК 25 сентября 2023 года
В понедельник 25 сентября, нас ждет одно из самых жарких противостояний греческого футбола. В рамках пятого тура местной Суперлиги на стадионе Апостолоса Николаидиса Панатинаикос примет в столичном дерби футбольный клуб АЕК. Матч начнется в 20:00 по среднеевропейскому времени.
Панатинаикос
Панатинаикос в минувшем сезоне финишировав вторым сумел добиться положительного результата на внутренней арене. Особенно если учесть тот факт, что ПАО уже достаточно давно не входил в тройку призеров чемпионата Греции. Само чемпионство не покоряется команде с 2010-го года.
Сейчас Панатинаикос постепенно возвращается на передовые позиции в греческом футболе. А в еврокубках нынешнего сезона команда уже успела громко заявить о себе. Клуб из Афин не смог пробиться в основную сетку Лиги Чемпионов и выступает в групповом турнире Лиги Европы. В первом туре этого турнира на домашнем поле Панатинаикос достаточно неожиданно обыграл крепкий Вильяреал.
АЕК
АЕК тоже считается очень успешным клубом в Греции. «Орлы» 13 раз становились чемпионами и 16 раз побеждали в национальном Кубке. К слову, АЕК действующий победитель обоих турниров.
На старте нового сезона, команда пока выступает с переменчивым успехом. В активе столичных есть гостевая победа над Волосом со счетом 3:2, а также две ничьи с одинаковым счетом 1:1, в матчах против Олимпиакоса и Пансерраикоса.
В квалификации к Лиге Чемпионов АЕК вылетел от чемпиона Бельгии Антверпена и теперь продолжает выступления на групповой стадии Лиги Европы. Греки попали в одну группу с Марселем, Аяксом и Брайтоном. Выездным матчем именно с последними АЕК стартовал в этом турнире. Команда неожиданно добилась победы, забив решающий мяч на 84-й минуте.
Интересные факты о матче и история личных встреч
В последних семи поединках во всех турнирах АЕК имеет всего лишь две победы, но забивает почти в каждой игре.
Панатинаикос в чемпионате уступил лишь один раз за последние 19 матчей.
Крайние две очные встречи закончились без забитых голов. Команды в принципе мало забивают в личных противостояниях, зачастую играя вничью.
Прогноз
К этому матчу команды подходят в отличном настроении. Оба клуба успешно начали свои выступления на групповой стадии Лиги Европы.
Фаворитом букмекеры считают хозяев, но учитывая все изложенные выше факты, ставить буду на ничью.
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