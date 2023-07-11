Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.75 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

14 июля на "Альянц-Парк" (Сан-Паулу) пройдет ответный матч 1/4 кубка Бразилии, в котором "Палмейрас" сыграет против "Сан-Паулу". Поединок начнется в 01:00 по европейскому времени.

"Палмейрас"

Клуб - действующий чемпион страны. А до этого, в 2020-2021, было дважды кряду выиграно Копу Либертадорес. И, конечно же, на этот год "поросята" ставили перед собой максимальные результаты. И действительно неплохо начинали: 10 матчей без поражений в Бразилейрао, 5 побед в 6 поединках Копы, и 1-е место в группе. Но со 2-й половины июня все развалилось. Если вынести за скобки победу над "Боливаром", то останется 4 матча без побед в Серии А (проиграли "Баие" и "Ботафого", после чего были ничьи с "Атлетико Паранаэнсе" и "Фламенго"), из-за чего отставание от лидера чемпионата очень резко выросла. Кроме того, подопечные Абела Феррейры проиграли и 1-й раунд кубкового дерби. Но на выезде было 0-1, что не выглядит совсем уж приговором.

"Сан-Паулу" Команда мощно проводила первую декаду этого века. Но потом был разве что успех в Копе Судамерикана-2012. Но потом были посредственные результаты - чего стоит 9-е место в прошлогодней Серии А. Сейчас получается прибавить, и достаточно заметно. Причем не только на внутренней арене - групповой этап в Копе Судамерикана прошли показательно легко, взяв 5 побед при нулевой ничьей на поле "Депортес Толима". В Бразилейрао такой стабильности не были, проиграв на старте, потом "триколор" выдали 7 матчей без поражений. Да, июнь разочаровал, тогда проиграли трижды в 4-х турах. Но в новом календарном месяце получилось начать с минимальной, но победы над "Флуминенсе". Но с "Ред Булл Брагантино" дальше была только нулевая ничья. Ну, а в кубке выиграли у соседя за счет единственного позднего гола Рафиньи. Статистика личных встреч До упомянутого поражения в 1-м четвертьфинале кубка у "Палмейрас" было в дерби по 2 победы и ничьи. Прогноз Букмекерские конторы считают, что "поросята" легко возьмут дома реванш. Но гостям важно не пропустить, а хозяева не в форме. Ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,75).

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