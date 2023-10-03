Прогноз на матч Палмейрас - Бока Хуниорс 6 октября 2023 года

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В ночь на 6 октября на Альянц Парке в Сан-Паулу состоится ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес. Бока Хуниорс встретится с Палмейрасом. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по среднеевропейскому времени.

Палмейрас

Команда является действующим чемпионом своей страны, а в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А идет на четвертом месте. На минувших выходных Палмейрас проиграл Брагантино и позволил сопернку обойти себя в таблице. Шансов достать Ботафого практически нет — отрыв составляет аж 8 очков.

В Кубке Либертадорес Палмейрас уверенно прошел групповую стадию, а затем выбил из турнира Атлетико Минейро и колумбийскую Перейру. Команда так же как и Бока Хуниорс, потерпела лишь одно поржение по ходу турнира.

Бока Хуниорс

В нынешнем розыгрыше Кубка Либертадорес аргентинцы уверенно выиграли группу, а затем в плей-офф разобрались с Насьйоналем и Расингом. Кстати, по ходу турнира команда проиграла лишь один матч. А в составе клуба сейчас выступают такие футболисты, как Серхио Ромеро, Маркос Рохо и Эдинсон Кавани.

В завершившемся сезоне Бока заняла 7-е место в аргентинской Примере, что позволит выступать в Копа Судамерикана в следующем году. Сейчас клуб выступает в Кубке Диего Марадоны, где на прошлых выходных проиграл дома принципиальному Ривер Плейту. Команда расположилась на 11-м месте в своей группе имея в своем активе 7 очков. До четвертого места, дающего право сыграть в плей-офф, отрыв всего 3 пункта.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Палмейрас не может победить уже в трех подряд поединках. К слову, у Боки аналогичная серия.

Между собой команды провели 5 поединков, в которых добыли по одной победе, а еще три матча завершились вничью. На прошлой неделе в рамках первого полуфинального матча сыграли вничью 0:0.

Кстати, в последний раз Бока и Палмейрас встречались тоже в полуфинале Кубка Либертадорес в 2018 году. Тогда сильнее оказались аргентинцы.

Прогноз

Бока выглядела сильнее в первом матче, но на табло это не отразилось. Теперь же, явным фаворитом выглядят хозяева. Есть подозрение, что все свои голы ко

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