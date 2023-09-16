Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 3.085 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ночь с воскресенья на понедельник в 1:30 по среднеевропейскому времени в рамках 29-го тура западной конференции МЛС состоится матч между двумя командами, соседями по турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков Остин и Портленд Тимберс.

Остин

В прошлом сезоне Остин занял второе место в турнирной таблице уступив только Лос-Анджелес первое место, ну а в этом же сезоне за 7 матчей до конца розыгрыша команда из Техаса не показывает прошлогодних результатов. У команды всего 9 побед в этом сезоне, и они не побеждают соперников уже 6 матчей подряд, а последний победный матч представители Остина провели 16 июля. От финальной серии команду отделяет 4 очка, а от попадания в плей-офф финальной серии – 1 очко. Остин участвует в МЛС с 2021 года, в дебютный для себя сезон команда показала плохой результат и заняла предпоследнее 12 место, а вот уже в следующем сезоне заняла второе место в западной конференции и наверняка постарается и в текущем сезоне повторить достижение и пробиться в финальную серию.

Портленд Тимберс

Представители Портленда имеют такое же количество очков, как и соперник – 33, но провели на одну игру больше. В отличии от соперника у команды из штата Орегон в пяти последних играх насчитывается 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Три недели назад команда лишилась главного тренера, который руководил игроками с 2018 года и привел их к победе в турнире MLS is Back в 2020-м году. Так как у Портленд Тимберс такое же количество очков, что и у Остинм, то команду из Орегона от зоны финальной серии отделает 4 очка, а отставание от попадания в плей-офф финальной серии минимальное в 1 очко. Представители Портленда начиная с 2017 года каждый год попадали, как минимум, в плей-офф финальной серии за исключением предыдущего сезона, команда заняла 8 место, отстав от седьмой строчки на один балл.

Факты о матче и статистика личных встреч

Между собой команды встречались шесть раз, в дебютном для себя сезоне (2021) Остин победил в двух матчах разгромив соперников со счетом 3:1 и 4:1, ну а далее три матча кряду побеждал Портленд Тимберс с общим счетом 6-1. Последняя встреча команд состоялась в мае этого года и тогда Остин вырвал ничью забив второй гол на 90+2 минуте матча. Обе команды с текущим количеством очков не попадают в финальную серию и даже не поборяться за финальную серию через плей-офф.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча, но, глядя на статистику последних игр обеих команд и историю их личных встреч, считаю, что Портленд Тимберс поборются с Остином и постараются забрать у них очки, поэтому ставка на фору Портленд Тимберс (0) с коэффициентом 3,085 неплохой вариант в данном случае, во избежание такого риска есть вариант ставки на фору Портленд Тимберс (+1,0) за 1,56.

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