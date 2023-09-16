EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Остин - Портленд Тимберс 18 сентября 2023 года

Прогноз на матч Остин - Портленд Тимберс 18 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Остин Остин
МЛС США Сегодня, 20:30 Остин - Портленд Тимберс
-
- : -
США, Austin, Q2 Stadium
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 3.085
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В ночь с воскресенья на понедельник в 1:30 по среднеевропейскому времени в рамках 29-го тура западной конференции МЛС состоится матч между двумя командами, соседями по турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков Остин и Портленд Тимберс.

Остин

В прошлом сезоне Остин занял второе место в турнирной таблице уступив только Лос-Анджелес первое место, ну а в этом же сезоне за 7 матчей до конца розыгрыша команда из Техаса не показывает прошлогодних результатов. У команды всего 9 побед в этом сезоне, и они не побеждают соперников уже 6 матчей подряд, а последний победный матч представители Остина провели 16 июля. От финальной серии команду отделяет 4 очка, а от попадания в плей-офф финальной серии – 1 очко. Остин участвует в МЛС с 2021 года, в дебютный для себя сезон команда показала плохой результат и заняла предпоследнее 12 место, а вот уже в следующем сезоне заняла второе место в западной конференции и наверняка постарается и в текущем сезоне повторить достижение и пробиться в финальную серию.

Портленд Тимберс

Представители Портленда имеют такое же количество очков, как и соперник – 33, но провели на одну игру больше. В отличии от соперника у команды из штата Орегон в пяти последних играх насчитывается 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Три недели назад команда лишилась главного тренера, который руководил игроками с 2018 года и привел их к победе в турнире MLS is Back в 2020-м году. Так как у Портленд Тимберс такое же количество очков, что и у Остинм, то команду из Орегона от зоны финальной серии отделает 4 очка, а отставание от попадания в плей-офф финальной серии минимальное в 1 очко. Представители Портленда начиная с 2017 года каждый год попадали, как минимум, в плей-офф финальной серии за исключением предыдущего сезона, команда заняла 8 место, отстав от седьмой строчки на один балл.

Факты о матче и статистика личных встреч

Между собой команды встречались шесть раз, в дебютном для себя сезоне (2021) Остин победил в двух матчах разгромив соперников со счетом 3:1 и 4:1, ну а далее три матча кряду побеждал Портленд Тимберс с общим счетом 6-1. Последняя встреча команд состоялась в мае этого года и тогда Остин вырвал ничью забив второй гол на 90+2 минуте матча. Обе команды с текущим количеством очков не попадают в финальную серию и даже не поборяться за финальную серию через плей-офф.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча, но, глядя на статистику последних игр обеих команд и историю их личных встреч, считаю, что Портленд Тимберс поборются с Остином и постараются забрать у них очки, поэтому ставка на фору Портленд Тимберс (0) с коэффициентом 3,085 неплохой вариант в данном случае, во избежание такого риска есть вариант ставки на фору Портленд Тимберс (+1,0) за 1,56.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 3.085
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Хайденхайм Коэф.: 1.66 Вердер Рекомендуем Linebet
Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Вильярреал Коэф.: 1.83 Альмерия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 11:05 Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Марсель Коэф.: 1.69 Тулуза Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 11:30 Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Эвертон Коэф.: 1.58 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Трабзонспор Коэф.: 1.67 Бешикташ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Ювентус намерен продлить контракт с Кьезой Новости футбола Сегодня, 08:30 Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты Новости футбола Сегодня, 08:08 "Нам плевать на Месси": обидчики Интера Майами высказалась против ажиотажа в МЛС Новости футбола Сегодня, 07:35 Симеоне: Худшая игра с тех пор, как я возглавил Атлетико Новости футбола Сегодня, 07:17 Влахович установил рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду Новости футбола Сегодня, 06:52 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 06:40 Арсенал готовит новый контракт для Зинченко Новости футбола Сегодня, 06:12 Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса Новости футбола Сегодня, 05:30 Почеттино: Дайте нам время Новости футбола Сегодня, 05:00 Стало известно, почему Ман Сити отложил переговоры о новом контракте с Де Брюйне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Эмполи 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Остин - Портленд Тимберс 18 сентября 2023 года Футбол 18 сен 2023 Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года