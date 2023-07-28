Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года
31 июля на "Церес Парк" (Орхус) пройдет матч 2-го тура чемпионата Дании, в котором "Орхус" встретится с "Норшелланном". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.
"Орхус"
Клуб в прошлом веке и на внутренней арене довольно часто брал трофеи (5 чемпионских титулов, 9 национальных кубков), и в "Европе" как минимум стартовали часто, добираясь до четвертьфинального раунда. Но годы в начале нового века были посвящены борьбе за выживание. И только в 2020-2021 получилось дважды забраться в квартет лучших. Потом был спад, на 10-е место, но ставка на Уве Реслера помогла отвоевать позиции. Немец со своими подопечными взяли в розыгрыше 2022/2023 "бронзу". И теперь нужно играть параллельно в Лиге конференций, причем там жребий подкинул в соперники сильного оппонента, "Брюгге". 27-го июля датчане ездили в Бельгию и получили 0-3. Сейчас будет сугубо формальный ответный поединок. Но при этом такая нагрузка не помешала начать новый чемпионат успешно. Ранний гол Беха и удаление у соперника позволили дома обыграть "Вайле".
"Норшелланн"
Команда достаточно противоречиво провела прошлый сезон. С одной стороны, прогресс несомненен, ведь "тигры" запрыгнули с 9-го места на 2-е. Выше за всю историю финишировали только в 2012-м году, когда клуб взял 1-е и пока что последнее чемпионство. Но, с другой стороны, регулярный сезон получилось закончить лидером турнирной таблицы. Вот только за этим, по регламенту, следовала "чемпионская пулька", для шестерки лучших. А уже там и дерзкий, сенсационный лидер начал очень уж много терять очки, и "Копенгаген" на опыте смог прибавить - в итоге именно столичные "львы" успели отобрать себе 1-е место. Кстати, помимо трофея, еще и право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов у "Норшелланна" отобрали, отправив в квалификацию. Правда, там датчане стартуют только в августе. Возможно, зря: 4-1 с "Виборгом" показали отличную форму проекта.
Статистика личных встреч
Весной "Орхус" смог прервать длительную беспроигрышную серию "тигров" в очных поединках, выиграв в апреле 1-0 на выезде. После этого в мае клубы еще раз сыграли, на этот раз закончив вничью.
Прогноз
Букмекеры считают шансы равными. Но, с учетом прошлых матчей обоих клубов, ставим на гостей при форе "0" (коэффициент - 1,94).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram