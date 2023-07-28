"Норшелланн"

Команда достаточно противоречиво провела прошлый сезон. С одной стороны, прогресс несомненен, ведь "тигры" запрыгнули с 9-го места на 2-е. Выше за всю историю финишировали только в 2012-м году, когда клуб взял 1-е и пока что последнее чемпионство. Но, с другой стороны, регулярный сезон получилось закончить лидером турнирной таблицы. Вот только за этим, по регламенту, следовала "чемпионская пулька", для шестерки лучших. А уже там и дерзкий, сенсационный лидер начал очень уж много терять очки, и "Копенгаген" на опыте смог прибавить - в итоге именно столичные "львы" успели отобрать себе 1-е место. Кстати, помимо трофея, еще и право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов у "Норшелланна" отобрали, отправив в квалификацию. Правда, там датчане стартуют только в августе. Возможно, зря: 4-1 с "Виборгом" показали отличную форму проекта.

Статистика личных встреч

Весной "Орхус" смог прервать длительную беспроигрышную серию "тигров" в очных поединках, выиграв в апреле 1-0 на выезде. После этого в мае клубы еще раз сыграли, на этот раз закончив вничью.

Прогноз

Букмекеры считают шансы равными. Но, с учетом прошлых матчей обоих клубов, ставим на гостей при форе "0" (коэффициент - 1,94).