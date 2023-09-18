Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник 19 сентября в 16:00 по среднеевропейскому времени в рамках первого тура Кубка АФКсостоится матч между Одишей и Мохун Баганом.

Одиша

Футбольный клуб из Бхубанешвара основан в 2019 году. В Кубке АФК Одиша будет принимать участие впервые. Клуб получил эту возможность благодаря победе в Суперкубке Индии предыдущего сезона, после чего в серии плей-офф победили Гокулам Керала. Диего Маурисио, звездный игрок команды, продемонстрировал исключительную игру, забив три гола, что привело «Джаггернаутс» к победе со счетом 3:1 над хозяевами поля в Кожикоде.

Команда играет под руководством Серхио Лобера и этот испанец уже успел доказать свой профессионализм в Индийской Суперлиге став победителем лиги сезона 2020-2021 во главе Мумбаи Сити. Несмотря на предстоящие трудности, Одиша под умелым руководством Серхио Лоберы стремится добиться дальнейших побед в предстоящие времена.

Когда его спросили о следующем сезоне, наставник сказал: «В этом году ISL будет гораздо более конкурентоспособным, чем в предыдущие несколько лет».

В последних пяти играх в рамках Суперкубка Хироу у команды насчитывается четыре победы и одна ничья, а в рамках Кубка Дюрана – одна победа и два поражения.

Мохун Баган

Спортивный клуб из Калькутты наиболее известный своей футбольной командой. Является одним из старейших футбольных клубов Азии, был учреждён в 1889 году. Становился чемпионом Индийской Суперлиги сезона 2022/23 и вице-чемпионом сезона 2020/21, пять раз выигрывали Национальную лигу/I-лигу и рекордные четырнадцать раз Кубок Федерации.

В рамках Кубка АФК Мохун Баган попал в группу D, где сыграет с Мазией, Башундара Кингз и своим соперником в первом туре Одишей и считается фаворитом своей группы. В групповой этап команда из Калькутты попала, победив в плей-офф Южной Азии Дакка Абахани с аналогичным счетом, как и их будущий соперник по группе Одиша (3:1).

В четырех последних матчах в рамках Футбольной лиги Калькутты у Мохун Багана одна победа, одна ничья и два поражения, а в рамках Кубка Дюрана три победы и одно поражение в четырех матчах.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды встречались между собой семь раз, все игры были в рамках Суперлиги Индии. Одиша ни разу не побеждала в матчах, а Мохун Баган одержал четыре победы, соответственно три матча закончились вничью. Общий счет по всем играм 10:2 в пользу клуба из Калькутты. В текущем году команды встречались в январе и марте, тогда Мохун Баган дважды победил со счетом 2:0.

Прогноз на матч

Обе команды заряжены на победу в первом туре Кубка АФК, думаю нас ожидает неплохая перестрелка этих двух команд и ставлю на тотал 2,5Б за 1,9.

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