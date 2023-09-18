EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Одиша - Мохун Баган 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Одиша - Мохун Баган 19 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Одиша - Мохун Баган 19 сентября 2023 года
Дели Динамос Дели Динамос
Кубок АФК 19 сен 2023, 10:00 Дели Динамос - Атл.Колката
-
- : -
Международные,
Атл.Колката Атл.Колката
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Во вторник 19 сентября в 16:00 по среднеевропейскому времени в рамках первого тура Кубка АФКсостоится матч между Одишей и Мохун Баганом.

Одиша

Футбольный клуб из Бхубанешвара основан в 2019 году. В Кубке АФК Одиша будет принимать участие впервые. Клуб получил эту возможность благодаря победе в Суперкубке Индии предыдущего сезона, после чего в серии плей-офф победили Гокулам Керала. Диего Маурисио, звездный игрок команды, продемонстрировал исключительную игру, забив три гола, что привело «Джаггернаутс» к победе со счетом 3:1 над хозяевами поля в Кожикоде.

Команда играет под руководством Серхио Лобера и этот испанец уже успел доказать свой профессионализм в Индийской Суперлиге став победителем лиги сезона 2020-2021 во главе Мумбаи Сити. Несмотря на предстоящие трудности, Одиша под умелым руководством Серхио Лоберы стремится добиться дальнейших побед в предстоящие времена.

Когда его спросили о следующем сезоне, наставник сказал: «В этом году ISL будет гораздо более конкурентоспособным, чем в предыдущие несколько лет».

В последних пяти играх в рамках Суперкубка Хироу у команды насчитывается четыре победы и одна ничья, а в рамках Кубка Дюрана – одна победа и два поражения.

Мохун Баган

Спортивный клуб из Калькутты наиболее известный своей футбольной командой. Является одним из старейших футбольных клубов Азии, был учреждён в 1889 году. Становился чемпионом Индийской Суперлиги сезона 2022/23 и вице-чемпионом сезона 2020/21, пять раз выигрывали Национальную лигу/I-лигу и рекордные четырнадцать раз Кубок Федерации.

В рамках Кубка АФК Мохун Баган попал в группу D, где сыграет с Мазией, Башундара Кингз и своим соперником в первом туре Одишей и считается фаворитом своей группы. В групповой этап команда из Калькутты попала, победив в плей-офф Южной Азии Дакка Абахани с аналогичным счетом, как и их будущий соперник по группе Одиша (3:1).

В четырех последних матчах в рамках Футбольной лиги Калькутты у Мохун Багана одна победа, одна ничья и два поражения, а в рамках Кубка Дюрана три победы и одно поражение в четырех матчах.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды встречались между собой семь раз, все игры были в рамках Суперлиги Индии. Одиша ни разу не побеждала в матчах, а Мохун Баган одержал четыре победы, соответственно три матча закончились вничью. Общий счет по всем играм 10:2 в пользу клуба из Калькутты. В текущем году команды встречались в январе и марте, тогда Мохун Баган дважды победил со счетом 2:0.

Прогноз на матч

Обе команды заряжены на победу в первом туре Кубка АФК, думаю нас ожидает неплохая перестрелка этих двух команд и ставлю на тотал 2,5Б за 1,9.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Пахтакор - Аль-Айн 19 сентября 2023 года Лига чемпионов АФК 19 сен 2023, 10:00 Прогноз на матч Пахтакор - Аль-Айн 19 сентября 2023 года Пахтакор Коэф.: 2.1 Аль-Аин Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Лига Чемпионов 19 сен 2023, 12:45 Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Янг Бойз Коэф.: 1.64 РБ Лейпциг Сделать ставку MelBet
Лига Чемпионов 19 сен 2023, 12:45 Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Милан Коэф.: 1.71 Ньюкасл Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР 19 сен 2023, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.71 Голден Эрроуз Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Чемпионшип Англия 19 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Саутгемптон Коэф.: 1.75 Ипсвич Таун Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:42 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 16:11 Йоахим Лев может возглавить сборную Турции Новости футбола Сегодня, 15:38 Хари Кейн признал, что нужно успешно стартовать в Лиге Чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:49 Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре Новости футбола Сегодня, 14:15 Челси и Бавария следят за ситуацией с вратарем Арсенала Новости футбола Сегодня, 13:31 Ювентус в скором времени начнет переговоры с Влаховичем Новости футбола Сегодня, 12:45 Педри вернется на поле ближе к концу октября Новости футбола Сегодня, 11:57 Тренер ПСЖ поначалу хотел оставить Верратти Новости футбола Сегодня, 11:15 Трент Александр-Арнольд близок к продлению контракта с Ливерпулем Новости футбола Сегодня, 10:33 Защитник Ман Юнайтед получил травму и пропустит несколько недель
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Пахтакор - Аль-Айн 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Одиша - Мохун Баган 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года