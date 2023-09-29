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Прогноз на матч Ньюкасл - Бёрнли 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ньюкасл - Бернли прогноз
Ньюкасл Ньюкасл
Премьер-лига Англия 30 сен 2023, 10:00 Ньюкасл - Бернли
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Англия, Newcastle, Сент Джеймс Парк
Бернли Бернли
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.98
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100%
1хБет 5.00
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В седьмом туре чемпионата Англии встретятся "Ньюкасл" и "Бёрнли". Хозяева поля после трех поражений на старте сезона постепенно возвращают свою игровую форму, но пока еще вернулись на привычные для себя позиции.

"Ньюкасл"

Календарь для прошлогодней сенсации чемпионата Англии сложился в новом сезоне очень неудачно. Они уже потерпели поражения от трех лидирующих команд, а значит и спроса с “сорок” не должно быть.

Как известно, по итогам прошлого сезона “Ньюкасл” занял четвертое место и вышел в Лигу чемпионов впервые за последние 20 лет.

В новом же розыгрыше первенства “Ньюкасл” идет на восьмой строчке и отстает от еврокубковой зоны на пять баллов.

"Бёрнли"

Команда проводит свой первый сезон после возвращения в Премьер-лигу и пока не смогла одержать ни одной победы.

После пят туров у “Бернли” лишь один балл, хотя и сыграли они на матч меньше, чем их оппоненты.

Именно “Бернли” на ряду с "Шеффилдом" и "Лутоном" входят в тройку главных кандидатов на возвращение в Чемпионшип. К слову, учитывая неудачные матчи и у других команд, эта компания должна расшириться, что повысит шансы “Бернли” на сохранение прописки.

Прогноз на матч

На данный момент "Бёрнли" проиграл в 5 из последних 6 матчей. В свою очередь "Ньюкасл" в последнем туре забил восемь голов в выездном матче против “Шеффилд Юнайтед”.

Хозяева поля пропустили 13 голов в пяти матчах, в то время как “сороки” забивают достаточно много. Буду ставить на тотал матча больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.98
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