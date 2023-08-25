Прогноз на матч Победа Интер Майами Коэф.: 2.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ночь с 26 на 27 августа по европейскому времени на "Ред Булл Арена" в Гаррисоне состоится матч МСЛ между "Нью-Йорк Ред Буллс" и "Интер Майами". Игра начнется 00:30 по европейскому времени.

"Нью-Йорк Ред Буллс": последние новости

Регулярный чемпионат МЛС прошлого сезона "красные быки" завершили на четвёртом месте, однако уже в первом матче плей-офф проиграли "Цинциннати" и досрочно завершили для себя сезон. Однако в нынешнем сезоне ещё даже не решён вопрос с выходом в следующий этап соревнований: на данный момент команда молодого наставника Троя Лесенна рискует вообще остаться без главной части турнира. Правда, ситуация не критичная: за десять туров до завершение регулярного чемпионата нужно отыграть три очка отставания и попутно обойти нескольких конкурентов. Первый шаг в исполнении этой задачи был выполнен идеально: неделю назад "красные быки" вернулись к матчам МЛС после месячного перерыва победой над прямым оппонентом, ДиСи Юнайтед, забив решающий гол на 88 минуте.

"Интер Майами": последние новости

Многие уже привыкли видеть Лионеля Месси в розовой футболке клуба из Майами, однако поединок против "красных быков" должен стать для него лишь первым в МЛС. Задача на финальную часть регулярного чемпионата перед клубом стоит архисложная: подняться с последнего пятнадцатого места хотя бы на девятое и отыграть четырнадцать очков от зоны плей-офф. Добавлять команде оптимизма должен последний месяц, в течение которого уже вместе с Лео Месси "Интер" выиграл Кубок лиг, а также пробился в финал Кубка США. Ещё и Лео сразу же стал приносить результат: на его счету уже 10 голов и 3 ассита в 8 матчах за новую команду.

Турнирная таблица МЛС

Прогноз на матч

Невозможно представить, что история Месси, Бускетса, Альбы и остальных в "Интер Майами" оборвётся в регулярном чемпионате. А для того, чтобы она продолжилась и в плей-офф, клубу Дэвида Бекхэма нужно побеждать с первого же тура.

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