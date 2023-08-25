EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
МЛС США 26 авг 2023, 19:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
-
- : -
США, New Jersey, Red Bull Arena
Интер Майами Интер Майами
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер Майами
Коэф.: 2.73
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В ночь с 26 на 27 августа по европейскому времени на "Ред Булл Арена" в Гаррисоне состоится матч МСЛ между "Нью-Йорк Ред Буллс" и "Интер Майами". Игра начнется 00:30 по европейскому времени.

"Нью-Йорк Ред Буллс": последние новости

Регулярный чемпионат МЛС прошлого сезона "красные быки" завершили на четвёртом месте, однако уже в первом матче плей-офф проиграли "Цинциннати" и досрочно завершили для себя сезон. Однако в нынешнем сезоне ещё даже не решён вопрос с выходом в следующий этап соревнований: на данный момент команда молодого наставника Троя Лесенна рискует вообще остаться без главной части турнира. Правда, ситуация не критичная: за десять туров до завершение регулярного чемпионата нужно отыграть три очка отставания и попутно обойти нескольких конкурентов. Первый шаг в исполнении этой задачи был выполнен идеально: неделю назад "красные быки" вернулись к матчам МЛС после месячного перерыва победой над прямым оппонентом, ДиСи Юнайтед, забив решающий гол на 88 минуте.

"Интер Майами": последние новости

Многие уже привыкли видеть Лионеля Месси в розовой футболке клуба из Майами, однако поединок против "красных быков" должен стать для него лишь первым в МЛС. Задача на финальную часть регулярного чемпионата перед клубом стоит архисложная: подняться с последнего пятнадцатого места хотя бы на девятое и отыграть четырнадцать очков от зоны плей-офф. Добавлять команде оптимизма должен последний месяц, в течение которого уже вместе с Лео Месси "Интер" выиграл Кубок лиг, а также пробился в финал Кубка США. Ещё и Лео сразу же стал приносить результат: на его счету уже 10 голов и 3 ассита в 8 матчах за новую команду.

Турнирная таблица МЛС

Прогноз на матч

Невозможно представить, что история Месси, Бускетса, Альбы и остальных в "Интер Майами" оборвётся в регулярном чемпионате. А для того, чтобы она продолжилась и в плей-офф, клубу Дэвида Бекхэма нужно побеждать с первого же тура.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Интер Майами
Коэф.: 2.73
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Халл Сити Коэф.: Бристоль Сити
Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года РБ Лейпциг Коэф.: 1.6 Штутгарт Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Челси Коэф.: 1.69 Лутон Таун Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Сельта Коэф.: 1.7 Реал Мадрид Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Престон Коэф.: 1.89 Суонси Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:30 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 13:26 Барселона близка к трансферу звездного нападающего сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 13:03 Вест Хэм близок к покупке лидера Аякса Новости футбола Сегодня, 07:00 Барселона и ПСЖ нацелились на форварда Челси Новости футбола Сегодня, 06:00 Легенда Челси высказался о возможном переходе Мбаппе в клуб Новости футбола Сегодня, 05:00 Манчестер Юнайтед теряет ключевого игрока из-за травмы Новости футбола Сегодня, 04:00 Арсенал продает форварда почти за 60 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 03:00 В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду Новости футбола Сегодня, 01:51 Манчестер Юнайтед близок к трансферу конкурента Трубина в Бенфике Новости футбола Сегодня, 01:35 Арсенал нашел замену травмированному Тимберу в Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года