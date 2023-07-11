Прогноз на матч Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 14 июля 2023 года
14 июля "Нельсон Оярсун" (Чильян) пройдет 1-й матч 1/8 финала Копа Судамерикана, в котором "Ньюбленсе" сыграет против "Аудакс Итальяно". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.
"Ньюбленсе"
Клуб имеет достаточно длительную, более 100 лет (с 1916-го года), но скромную в плане достижений историю. Достаточно сказать, что главными (да и единственными) успехами тут рассматривают победы на уровне Примеры В. В том числе выигрывали 2-й дивизион "красные дьяволы" в 2020-м году. А по итогам прошлого розыгрыша чемпионата получилось взять 2-е место - в итоге получили право дебютировать в Копе Либертадорес. Как для абсолютного новичка, чилийцы показали вполне достойный результат в своей группе, особенно на фоне того резкого спада, что наблюдается на внутренней арене. Ничего не получилось с "Расинг Авельянедой", но с "Фламенго" дома оформили ничью 1-1, и, главное, 4 очка с "Аукасом" обеспечили 3-е место, а за счет этого - возможность сыграть в плей-офф в Копе Судамерикана.
"Аудакс Итальяно"
Команда еще в 1936-м году взяла свой первый большой турнир, став чемпионом Чили. Еще трижды покорился этот трофей, правда, все это было в середине прошлого столетия. В нынешнем же "Los Tanos" - максимум середняк местной Примеры. Сейчас, кстати, потерялись серьезно позиции, и "итальянцы" болтаются в нижней части турнирной таблицы. Но за счет 7-й позиции в Примере-2022 они параллельно играли в Копе Судамерикана. Делали это неплохо, хотя пробились туда через плей-офф, где обыграли 3-2 земляков из "Универсидад Католика". Уже в группе сильнее был только "Ньюэллс Олд Бойз", с которым набрали только 1 балл. Зато с бразильским "Сантосом" было 4, а "Блуминг" обыгрывали в обоих поединках. Так что плей-офф, уже очередной, был обеспечен заранее.
Статистика личных встреч
Клубы играют в Чили, и часто противостоят друг другу. Долго у "Аудакс Итальяно" ничего не получалось против "Ньюбленсе", но оба крайних матча "Итальяно" выиграли, и уверенно, 2-1 и 5-2.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что пора победить хозяевам. Но, с учетом недавнего выездного разгрома со стороны "Аудакс Итальяно", стоит присмотреться к варианту с "гости не проиграют" (коэффициент - 1,82).
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