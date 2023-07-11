"Аудакс Итальяно"

Команда еще в 1936-м году взяла свой первый большой турнир, став чемпионом Чили. Еще трижды покорился этот трофей, правда, все это было в середине прошлого столетия. В нынешнем же "Los Tanos" - максимум середняк местной Примеры. Сейчас, кстати, потерялись серьезно позиции, и "итальянцы" болтаются в нижней части турнирной таблицы. Но за счет 7-й позиции в Примере-2022 они параллельно играли в Копе Судамерикана. Делали это неплохо, хотя пробились туда через плей-офф, где обыграли 3-2 земляков из "Универсидад Католика". Уже в группе сильнее был только "Ньюэллс Олд Бойз", с которым набрали только 1 балл. Зато с бразильским "Сантосом" было 4, а "Блуминг" обыгрывали в обоих поединках. Так что плей-офф, уже очередной, был обеспечен заранее.

Статистика личных встреч

Клубы играют в Чили, и часто противостоят друг другу. Долго у "Аудакс Итальяно" ничего не получалось против "Ньюбленсе", но оба крайних матча "Итальяно" выиграли, и уверенно, 2-1 и 5-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора победить хозяевам. Но, с учетом недавнего выездного разгрома со стороны "Аудакс Итальяно", стоит присмотреться к варианту с "гости не проиграют" (коэффициент - 1,82).